Wochenschluss-Podcast #94

Teaser Dieser Podcast ist so meta, dass es fast nicht zu erkennen ist. Was es damit auf sich hat, wieso Hagen und Dennis über Firmenversprechen diskutieren und noch vieles mehr hört ihr am besten selbst.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Es ist langes Wochenende und das ist schön. Wir lassen eure Ohren aber nicht im stummen Regen stehen und haben daher einen Wochenschluss-Podcast für euch vorproduziert. An Themen mangelte es schließlich sich, von Monsterjagden über Lootshooter hin zu hybriden Messen, VR-Brillen und Firmenversprechen haben Hagen und Dennis eine Menge zu diskutieren. Alle Themen im Überblick: 00:24 Willkommen auf der Metaebene mit Dennis und Hagen

04:20 Es mag zwar das Osterwochenende sein, das heißt aber nicht, dass Jörg der Kompanie eine Pause gönnt. Beim Letsplay von Battle Brothers geht es heiter immer weiter und am Wochenende erwartet euch sogar eine ganz besondere Folge.

geht es heiter immer weiter und am Wochenende erwartet euch sogar eine ganz besondere Folge. 06:12 Als Crowdfunder dürft ihr noch bis Montag über den künftigen Veröffentlichungszyklus abstimmen

08:04 Freut euch auf den Ostermontagmorgenpodcast mit Special Guest!

08:54 Eine kurze Outriders -Nachbesprechung

-Nachbesprechung 12:46 CD Projekt Red hat etwas in die Zukunftspläne einblicken lassen. Zum einen wolle man das Unternehmensimage polieren, zum anderen sollen sich ab 2022 mehrere AAA-Projekte gleichzeitig in der Entwicklung befinden. Ob das so eine clevere Idee ist wagen wir allerdings zu bezweifeln. (zur News)

22:39 Der Fall Oculus in Deutschland geht in die nächste Runde. Mittlerweile darf sich der Mutternkonzern Facebook vor dem europäischen Gerichtshof verteidigen. Das bedeutet, dass es noch Jahre brauchen könnte bis die Brillen hierzulande erhältlich sind. Wir fragen uns: Ist das so schlau von der Datenkrake? (

Kommentare

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt! Du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu nutzen: Erstens kannst du bis nächsten Monat warten und darauf spekulieren, dass wir ihn in unsere kostenlosen Beispiele aufnehmen. Zweitens kannst du ein Premium-Abo (ab 4,99 Euro, Probemonat nur 99 Cent) abschließen, siehe unten. Du sicherst dir damit über 20 exklusive Vorteile und unterstützt unsere unabhängige Redaktion. Außerdem bieten wir dir hier als kostenloses Beispiel einen Inhalt dieser Premium-Kategorie an (allerdings kannst du nicht die Kommentare sehen oder selbstkommentieren):

WoSchCa WoSchCa 5.3.21: Sie nannten ihn BroSchCa Wochenschluss-Podcast #90 Veröffentlicht am 05.03.2021: Jörg und Hagen besprechen nicht nur die Themen der Woche wie Räuberpistolen um angeblich gehackte Raubkopien auf Steam, sondern werfen auch einen Blick in die Zukunft einer bald startenden Reihe.

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: Jeden Monat aktualisieren wir unsere Premium-Beispiele mit kompletten Inhalten aus dem Vormonat. Im folgenden listen wir unsere Abo-Varianten auf, du kannst hier auch direkt ein Abo abschließen.