Aliens just want to have fun

Mit Prestige und durch den Bau bestimmter Räume könnt ihr zahlungskräftigere Touristen und passende neue Räume freischalten.

Chaos and Disorder

Die Echtzeitkämpfe, hier auf dem Bio-Deck, sind sehr simpel gehalten.

Fazit

Retroaffinen Leserinnen und Lesern mag das Spielaus dem Jahr 2001 ein Begriff sein. In diesem durftet ihr in Echtzeit, ganz im Stile von Aufbauspielen wie, eine Raumstation aufbauen, dabei Touristen das Geld aus der Tasche ziehen und eure Basis mit kleinen RTS-Schmarmützeln verteidigen.ist ein Nachfolger im Geiste, der sich aber sehr an dem Original orientiert und den bei Fans bis heute beliebten Genremix übernimmt.Doch bevor ihr euch außerirdischer Feinde erwehren müsst, könnt ihr im Rahmen der Tutorial-Kampagne (weitgehend) friedlich die Grundlagen des Aufbaus einer Raumstation erlernen. Diese besteht zunächst aus Kojen mit Schlafmöglichkeiten für eure außerirdischen Besucher und einer Ladestation für eure Roboterarbeiter. Mit der Zeit kommen weitere Räume wie Krankenstationen, Recyclinganlagen, Polizeiwachen, Gefängnis oder Forschungsanlage hinzu. Jede dieser Einrichtungen wird von unterschiedlichen Alientypen bedient, die ihr praktischerweise direkt aus euren Besuchern rekrutieren könnt.Damit sich eure Besucher nicht langweilen, müsst ihr ins Fun-Deck, eine nur über Aufzüge mit dem Hauptdeck verbundene weitere Ebene, wechseln. Dort könnt ihr Lootbox-Lotterien, Discotheken und Cafés aufbauen, um an der von euren Besuchern ausgegebenen Energie, der Währung im Spiel, den weiteren Ausbau zu finanzieren. Gleichzeitig sorgt Zufriedenheit für die zweite Währung, Prestige, mit der ihr weitere Gebäude freischalten könnt.Fast gar nichts bauen könnt ihr auf dem Biodeck. Dafür dürft ihr euch hier mit einem Terraforming-Tool austoben, mit dem ihr die Landschaft beliebig umgestaltet. Verschiedene Aliens bevorzugen dabei verschiedene Klimazonen und die jeweils heimischen Pflanzen produzieren Kisten mit unterschiedlichem Material. Diese werden zwar gelegentlich von euren Arbeitsrobotern eingesammelt, verderben aber, wenn sie zu lange herumstehen. Daher solltet ihr öfter selbst vorbeischauen, die Kisten per Mausklick selbst einsammeln und im Hauptdeck in dem Lagergebäude abladen.Diese Mechanik ist dann auch der Grund dafür, warum die Verwaltung größerer Stationen in Stress ausarten kann. Schließlich bilden diese Kisten die Grundmaterialien für eure Fabrik, die daraus Kisten mit verarbeitetem Material und daraus Kisten mit günstigeren Versionen der Standardräume herstellen kann. Mit diesen Kisten können die entsprechenden Räume in einer Forschungsanlage in mehreren Stufen verbessert werden. Da es keine gute Übersicht über vorhandenes Material gibt, die Kisten wild in mehreren Lagern verteilt werden und eure Arbeiter auch nicht automatisch gezielt fehlendes Material nachzüchten, geht ein nicht unerheblicher Teil des Verwaltungsaufwands in diesen eher anstrengenden Verwaltungspart.Wenn dann noch ein Angriff von Außerirdischen hinzukommt, wünscht man sich eine Pause- oder jedenfalls eine Zeitlupenfunktion, die aber ebenso fehlt wie eine Vorspultaste, um das Warten auf die nötige Energie für das nächste Gebäude zu verkürzen.Zum Glück sind die RTS-Parts aber nur mäßig komplex: Jede Polizeiwache stellt kleine Drohnen bereit und kann einen (durch besagte Materialkisten zu erstellenden) Mech versorgen. Diese könnt ihr durch Wechsel in die RTS-Ansicht wie vongewohnt befehligen. Im Vergleich zum Aufbaupart ist das Kampfsystem aber sehr simpel gehalten.Grafisch ist das Spiel ganz gut gelungen, wobei der kreisförmige Aufbau der Station (ihr könnt eure Station in zwei Richtungen im Kreis um einzelne Sektoren erweitern) schöne Perspektiven bietet. Die Übersicht leidet darunter allerdings gelegentlich. Auch ein Multiplayermodus ist enthalten (diesen konnte ich für diesen Check aber noch nicht ausreichend testen).Spacebase Startopia hat bei mir in den ersten Stunden einen sehr guten Eindruck gemacht. Je größer und komplexer die Basis wurde, desto mehr störten aber einige Elemente – allen voran das Kistensystem. Auchist zwar irgendwann in ziemlichem Chaos untergegangen, aber zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, was auch an der bei Startopia fehlenden Pause-Taste liegt. Die dunkle, braun-graue Optik macht es auch weniger attraktiv als bei der Konkurrenz, die eigene Basis mit Deko-Objekten aufzuwerten. Der RTS-Part fällt nach heutigen Standards leider auch ab, hält er doch friedliebende Bauherren vom Bauen ab und unterfordert ernsthafte Strategen.Trotz dieser Kritik ist Spacebase Startopia ein interessantes Spiel geworden, dass durch das interessante Setting einige Stunden lang gut unterhalten kann. Für die Langzeitmotivation wird aber der Multiplayermodus sorgen müssen.• Aufbauspiel mit RTS-Elementen• Einzelspieler / Multiplayer• Für Einsteiger und Fortgeschrittene• Preis: 49,99 Euro für PC (Windows, Linux, Mac), Playstation, Xbox, Switch• In einem Satz: Gut gemachtes Remake, aber mit einigen Designschwächen.