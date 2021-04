PM: FOR HONOR FEIERT DEN 1. APRIL MIT NEUEM SPIELEVENT (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 1. April 2021 – Ubisoft® gab heute das For Honor-Event für den ersten April bekannt. Der Spielplatz ist eröffnet und bis zum 2. April um 21:30 können neue skurrile Gameplay-Elemente entdeckt werden. Auch die Krieger:innen haben sich dementsprechend verändert, und ziehen nun mit Plastik-Schwertern und Spielzeugsoldaten in den Kampf. Außerdem müssen sie darauf achten, sich bei den Hinrichtungen, nicht zu sehr von den glänzenden Regenbögen und dem bunten Konfetti ablenken zu lassen.

Der Trailer zum Event kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Aber jetzt nochmal im Klartext! Vom 1. bis zum 8. April öffnet das bisher größte Testgelände für Year 5 Season 1, wo insgesamt sieben Helden zur Verfügung stehen. Über dieses In-Game-Testgelände können Spieler:innen Feedback zu kommenden Änderungen an Helden geben, bevor diese in die aktuelle Version des Spiels integriert werden.

Seit der Veröffentlichung im Februar 2017 darf sich For Honor nun auf das fünfte Jahr voller Post-Launch-Inhalte freuen. For Honor bietet eine Vielzahl von Inhalten, eine Auswahl von 28 Helden, sieben Mehrspieler-Modi, eine Story-Kampagne und einenunbegrenzten PvE-Modus. For Honor feiert mehr als 25 Millionen Spielende und ist für PlayStation®4, Xbox One-Konsole, Windows PC, und Ubisoft+*, dem Abonnement-Service von Ubisoft, erhältlich. For Honor ist ebenfalls auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S mithilfe Abwärtskompatibilität spielbar.

**Associate Ubisoft studios include Quebec, Toronto and Blue Byte. Additional development from Studio Gobo.