The Elder Scrolls Online: Console Enhanced erscheint am 8. Juni

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Elder Scrolls Online ab 32,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Elder Scrolls Online ab 5,83 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im August 2020 hatte Bethesda verkündet, dass das MMORPG The Elder Scrolls Online in einer verbesserten Version für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Nun wurde die Umsetzung mit einem Release-Termin bedacht: Ab dem 8. Juni 2021 könnt ihr auf den neuen Konsolen in die Online-Welt abtauchen. Passend dazu hat das Studio einen Nextgen-Trailer veröffentlicht, der die grafischen Verbesserungen hervorhebt und den ihr unter dieser News ansehen könnt.

Wie aus vielen anderen Spielen bekannt, könnt ihr euch auf der PS5 und Xbox Series X zwischen einem Grafikmodus und einem Leistungsmodus entscheiden. In letzterem läuft das Spiel erstmals auf Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde, dafür aber in dynamischer Auflösung. Der Grafikmodus hingegen regelt die Bildrate auf 30 fps herunter, dafür läuft The Elder Scrolls Online aber in nativer 4K-Auflösung. Unabhängig vom Modus wurde die Sichtweite erhöht, laut Angaben von Bethesda hat sie sich nahezu verdoppelt. Dank den flotten Festplatten der neuen Konsolen habe man die Ladezeiten außerdem nahezu halbieren können. Außerdem soll die Console Enhanced getaufte Fassung viele Detailanpassungen vornehmen. So gibt es beispielsweise verbesserte Reflektionen, Schatten, Tiefenunschärfe, Kantenglättung, Ausleuchtung und detailliertere Texturen. Eine vollständige Auflistung aller Änderungen, Verbesserungen und neuer Features findet ihr auf der offiziellen Homepage von The Elder Scrolls Online.

Wenn ihr The Elder Scrolls Online bereits auf der PS4 oder Xbox One besitzt, dann dürft ihr euch freuen, denn das Upgrade wird euch gratis zur Verfügung stehen. Das gilt auch, wenn ihr das Spiel bis zum 8. Juni 2021 noch erwerbt. Zeitgleich mit der Console-Enhanced-Version wird auch das Update 30 von The Elder Scrolls Online erscheinen, das wieder einiges an den Systemen ändern wird.