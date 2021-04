Thymesia: Soulslike mit Bloodborne-Elementen für 2021 angekündigt

PC

Der Publisher Team 17 hat sich mit dem Entwicklerstudio OverBorder zusammengetan und mit Thymesia ein Soulslike der Spieleschmiede angekündigt. In einem ersten Trailer erinnert der Titel durchaus an das From-Software-Spiel Bloodborne (im Test, Note: 9.0), denn einen Schild nutzt der Held nicht, stattdessen setzt das Kampfsystem auf flinke Ausweichschritte und schnelle Gegenangriffe. Auch die allgemeine Optik erinnert an den PS4-exklusiven Ausflug nach Yharnam, zumindest in Sachen Lichtstimmung und düsterer Ton.

In Thymesia schlüpft ihr in die Rolle von Corvus, einer Art Pestdoktor. Dieser hat die Fähigkeit, Seuchen aus Gegnern zu saugen und sie selbst anschließend als Waffe zu nutzen. Beispielsweise ist in einem erster Trailer zu sehen, wie der Protagonist seine Faust magisch auflädt, einen Klauen-Angriff ausführt und die Energie anschließend in einem Schwert manifestiert.

Laut den Entwicklern soll Thymesia durch gefundene Erinnerungen und Objekte eine tiefgehende Story erzählen und sogar verschiedene Enden bieten, basierend auf euren Entscheidungen. Einen Release-Termin hat OverBoard Studio bisher noch nicht verkündet, aktuell heißt es lediglich, dass das Soulslike irgendwann 2021 erscheinen soll. Plattformtechnisch wird laut dem momentanen Stand nur der PC via Steam bedient.