PS Plus im April mit Days Gone, Oddworld Soulstorm und Zombie Army 4

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im April ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Mit Oddworld - Soulstorm steht euch direkt zum Release am 6. April 2021 die PS5-Version des Action-Adventures zur Verfügung - die PS4-Version ist leider nicht in Playstation Plus enthalten. Für die PS4 könnt ihr euch aber das Open-World-Spiel Days Gone (GG-Test mit Note 8.5) und den Third-Person-Shooter Zombie Army 4 - Dead War (GG-Test mit Note 8.0) sichern.

Wenn ihr euch Final Fantasy 7 Remake, Remnant - From the Ashes und Farpoint aus dem März-Angebot bisher noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr dies noch bis zum 5. März 2021 nachholen, damit ihr sie auch danach noch spielen könnt. Nach diesem Termin könnt ihr sie nicht mehr kostenfrei über PlayStation Plus beziehen.

Zudem hat Sony mitgeteilt, dass es auch für die April-Spiele die PS-Plus-Trophy-Challenge geben wird. Gelingt es euch, während des Aktionszeitraums mindestens 15 Trophäen aus den oben genannten Plus-Spielen zu erreichen, habt ihr die Chance, eines von fünf 100 Euro-Store-Guthaben zu gewinnen und erhaltet wieder herunterladbare Avatare.