PM: Abwärtskompatibilität: Jetzt auch im Cloud Gaming (Beta) mit Xbox Game Pass Ultimate (Microsoft Xbox Wire)

Du als Gamer liebst die Nostalgie. Schließlich entscheidest Du Dich immer wieder erneut, die umfangreiche Historie von Gears of War durchzuspielen, bevor Du mit Gears 5 startest. Oder Du schwelgst in Erinnerungen an die 2000er Jahre, während Du Kameo auf Xbox 360 zockst. Spiele früherer Konsolengenerationen sind wie eine Zeitkapsel: Sie versetzen Dich in eine andere Zeit zurück und rufen nostalgische Erinnerungen hervor. Aus dieser Liebe zur Nostalgie ist die Abwärtskompatibilität seit 2015 eine wichtige Säule im Xbox-Kosmos. Schließlich sollst Du Spiele früherer Generationen auf Deiner neuen Konsole genau dort fortsetzen, wo Du damals aufgehört hast. Und auch mit der jüngsten Konsolengeneration Xbox Series X|S hält Xbox das Versprechen, Spiele generationsübergreifend bereitzustellen – unabhängig davon, auf welcher Hardware Du spielst.

Schon seit der ersten Cloud Gaming-Testphase wünscht sich die Community die Spiele früherer Generation auf mobilen Geräten – das ist ab sofort möglich: Abwärtskompatibilität wird Teil von Cloud Gaming (Beta). Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate tauchen jetzt auf eine völlig neue Art in eine Kollektion echter Spiele-Klassiker ein – mit einem Fingertippen auf dem Android-Device ihrer Wahl. So kommt echtes Retro-Feeling auf und das Smartphone wird zur Handheld-Konsole. 16 originale Xbox- und Xbox 360-Spiele sind ab sofort auf Android-Smartphones und -Tablets verfügbar – weitere Spiele folgen.

Du tauchst ein in die Nostalgie originaler Xbox-Titel wie Elder Scrolls III: Morrowind oder setzt Deine Reise mit Xbox 360-Hits wie Banjo-Kazooie, Fable II and Fallout: New Vegas fort. Zusätzlich ist Touch Control für einige ausgewählte Titel wie Jetpac Refuelled, Viva Piñata, und Viva Piñata TIP verfügbar. Dank der Konnektivität des Xbox-Ökosystems spielst Du Dein Spiel unabhängig von Deiner Hardware genau dort weiter, wo Du das letzte Mal aufgehört hast – mit Hilfe der Online-Funktion gemeinsam mit Spieler*innen auf der ganzen Welt.

Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate begeben sich ab sofort auf Zeitreise und zocken die Retro-Lieblinge ihrer Jugend. Du und Deine Freunde wollen endlich das Spiel zocken, das seit 2010 auf Eurer Gaming-Liste steht, seid aber noch keine Mitglieder im Xbox Game Pass Ultimate? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro und jeden weiteren Monat für 12,99 Euro. Mit dabei sind alle Vorteile des Xbox Live Gold-Programms, über 100 fantastische Spiele auf Konsole und PC, weitere Spiele auf Android-Device dank Xbox Cloud Gaming (Beta) und eine EA Play-Mitgliedschaft!

Weitere Informationen zu den Vorteilen des Xbox Game Pass Ultimate und die aktuellsten News aus dem Xbox-Kosmos erfährst Du hier auf Xbox Wire DACH.