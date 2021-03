PM: Meistert die Kunst des Brauens in Brewmaster (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation-Spieler! Wir hier bei Auroch Digital und Sold Out freuen uns riesig, ankündigen zu können, dass unser Hausbrau-Simulationsspiel, Brewmaster, 2022 für PlayStation erscheinen wird.

Hier ist ein erster Blick auf unser neues Spiel, in dem ihr die Wissenschaft hinter dem Bier meistern und authentische Brautechniken perfektionieren könnt, um das ultimative Craftbier herzustellen.

Wir bei Auroch spezialisieren uns auf Spiele mit einem Bezug auf die reale Welt. Viele Mitglieder des Auroch-Teams sind große Feinschmecker und Craftbier-Fans und unser Studio liegt in Bristol, wo es eine lebendige Craftbier-Szene mit einigen unglaublichen Brauereien gibt. Wir hatten uns also schon in unserer Freizeit ausgiebig mit dem Thema beschäftigt und die Entwicklung dieses Spiels war ein logischer nächster Schritt für uns.

Brewmaster ist ein Spiel für alle, die sich für die Kunst des Brauens interessieren – egal ob komplette Anfänger, die ein Hydrometer nicht von einem Thermometer unterscheiden könnten, oder erfahrene Bierliebhaber, die sich die Brauerei ihrer Träume aufbauen wollen.

Aber auch Nichtbiertrinker werden ihren Spaß mit diesem Spiel haben. Bei Brewmaster geht es vielmehr um den Prozess als um das Endergebnis. Die Bierbrauerei ist ein faszinierendes Thema und bei der Herstellung eines guten Biers gibt es einiges zu beachten. Die reale Chemie dahinter ist ziemlich nerdig. Da wir unser Spiel aber so zugänglich wie möglich halten wollten, ist die Simulation unter der Haube zwar komplex, eure Interaktion damit jedoch einfach zu verstehen und ihr werdet im Verlauf des Spiels mehr und mehr über die Feinheiten des Brauens lernen.

Das Besondere an Brewmaster ist, dass es ein authentisches Spiel ist, das auf einer soliden Chemiesimulation und unserem tiefgehenden Verständnis der realen Fermentationsprozesse basiert. Brewmaster kümmert sich hinter den Kulissen um die komplizierten Formeln, damit ihr euch auf die spaßigen Aspekte des Bierbrauens konzentrieren könnt. Unsere Chemiesimulation ermöglicht jede Menge Flexibilität und Kreativität, sodass ihr alle möglichen Arten von Bier brauen könnt. Brewmaster lässt euch mit den fundamentalen Zutaten wie Hopfen, Getreide und Hefe, aber auch mit einer Reihe von anderen realen Zusätzen experimentieren.

Das Spiel enthält einen storybasierten Brewmaster-Modus, der euch eine Reihe von Brautechniken und Biersorten näherbringt, während ihr eine stetig wachsende Auswahl von Utensilien kennenlernt. Ihr nehmt an freundlichen Wettbewerben teil, in denen ihr euer Ansehen und euren Ruf aufbauen könnt, und kauft neue Ausrüstung für eure Brauerei, um eure ganz eigene Hobbyoase zu kreieren. Ihr beginnt mit einer Ausstattung, die auf einen einzelnen Küchentisch passt, und baut euch nach und nach ein luxuriöses Brauparadies auf. Oder ihr stürzt euch Hals über Kopf in den freien Creative-Modus, in dem alles freigeschaltet ist und in dem ihr frei nach Belieben jedes Bier brauen könnt, das euch in den Sinn kommt.

Im Verlauf von Brewmaster werdet ihr ein umfassendes Verständnis für das Bierbrauen entwickeln und ihr werdet lernen, wie ihr euer ganz eigenes Traumbier brauen könnt. Ihr könnt anfangen als jemand, der noch nie im Leben ein Bier getrunken hat, und zum Schluss werdet ihr wissen, wie ihr ein schokoladiges Imperial Stout mit einem spezifischen Alkoholgehalt, ein leicht nebliges Weizenbier, ein malziges Traditionelles, eine salzige Gose oder ein fruchtiges Lambic braut. Brewmaster macht euch zum wahren Braumeister.