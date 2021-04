No Man's Sky: Expeditions-Update fügt einen Saison-Modus hinzu

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Kürzlich wurde für das Weltraum-Survivalspiel No Man's Sky (im Test aus dem Jahr 2016) ein weiteres Update für alle Plattformen veröffentlicht. Nachdem euch im Februar die Companions-Erweiterung tierische Begleiter brachte, ergänzt das Expeditions-Update den Titel um einen neuen Spielmodus. Bei der Expedition handelt es sich um einen saisonalen Modus, bei dem alle Spieler mit einem neuen, zufallsgenerierten Charakter auf demselben Planeten starten und die weitere Reise mit Hilfe des Expeditionsplaners selbst bestimmen. Auf eurem Trip durch das Weltall erwarten euch "eine Vielzahl von Meilensteinen", die euch bei Erfüllung Belohnungen gewähren. Einmal freigespielt könnt ihr diese auch in anderen Spielmodi nutzen.

Außerdem wurde das "Mission-Targeting" mit dem Ziel überarbeitet, den Entdeckungsaspekt in Quest zu steigern. Anstatt einem Marker bis zum Zielort zu folgen, müsst ihr zukünftig vermehrt die Analyse-Sicht nutzen, um dorthin zu gelangen. Zudem werden ihr am Wochenende besondere Missionen angehen können, die euch mit Quicksilver belohnen. Mit dem neuesten Update erwarten euch verbesserte Texturen und Modelle bei den Starships, ein überarbeitetes HUD, Quality-of-Life-Anpassungen und Verbesserungen bei der Spielperformance sowie den Ladezeiten. Alle Inhalte und Anpassungen findet ihr auf der offiziellen (englischsprachigen) Seite zum Expeditions-Update. Einen kompakteren Einblick gewährt euch der Trailer, der am Ende dieser News eingebettet ist.

Solltet ihr neugierig auf No Man's Sky geworden sein, könnt ihr den Titel derzeit bei GOG.com für rabattierte 29,99 Euro (GamersGlobal-Partnerlink) erwerben. Zum reduzierten Preis erhaltet ihr das Spiel auch bei Steam für 27,49 Euro, im Playstation Store sowie im Microsoft Store für jeweils 24,99 Euro, hier ist der Titel zudem im GamePass für Konsole und PC enthalten.