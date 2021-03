PM: Die Frühlingsangebote kommen in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am Mittwoch, den 31. März, halten die Frühlingsangebote Einzug im PlayStation Store. Darunter befinden sich Schnäppchen für eine Vielzahl an Spielen, Add-ons und vieles mehr, unter anderem Ghost of Tsushima, Fortnite: Letzter-Lacher-Paket und GTA V.

Unten könnt ihr euch eine Auswahl an Titel ansehen. Klickt euch durch eure regionalen Rabatte oder besucht die eigens für die Frühlingsangebote eingerichtete Seite im PlayStation Store.

Ghost of Tsushima

Aktion gültig bis 15.04.2021

The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 15.04.2021

Assassin’s Creed Valhalla Gold PS4 & PS5

Aktion gültig bis 15.04.2021

RESIDENT EVIL 3

Aktion gültig bis 29.04.2021

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Aktion gültig bis 15.04.2021

Red Dead Redemption 2

Aktion gültig bis 15.04.2021

HITMAN 3 – Standard Edition

Aktion gültig bis 29.04.2021

TEKKEN 7

Aktion gültig bis 29,04.2021

Fortnite – Letzter-Lacher-Paket

Aktion gültig bis 17.04.2021

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5

Aktion gültig bis 15.04.2021

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Aktion gültig bis 15.04.2021

NBA 2K21 Next Generation Mamba Forever Edition Bundle

Aktion gültig bis 15.04.2021