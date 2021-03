CD Projekt über Zukunftspläne: Künftig mehr AAA-Projekte gleichzeitig

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

CD Projekt S.A., die Muttergesellschaft von Entwickler CD Projekt RED und dem Spiele-Shop GOG, hat mit einer Präsentation die neue Strategie des Konzerns für die Zukunft vorgestellt. So wurden Anpassungen beim Workflow und der Projektplanung angekündigt. Die nehmen sich Implizit der großen Kritik am technischen Zustand von Cyberpunk 2077 (im Test, PC-Note 10.0) an – insbesondere der Versionen für PS4 und Xbox One, die im Vorfeld nicht gezeigt wurden. Ebenso scheint Kritik am Betriebsklima und heftigen Crunch bei Entwickler CD Projekt RED aufgegriffen zu werden.

Zum einen ist geplant, die Kommunikation nach außen anzupassen. Neue Titel würden weiter früh geteast, doch die Marketing- und PR-Kampagnen sollen näher am eigentlichen Launch starten. Die Kommunikation soll auf Basis besser polierter Videos und Demos basieren und Showcases sollen alle Plattformen abdecken. Zum anderen soll die RED Engine mehr darauf angepasst werden, die Anforderungen beider Franchises zu bedienen und die Teams würden unter anderem so umorganisiert, dass sie agiler arbeiten können. Dazu soll eine Gruppe von projektübergreifenden Experten aufgestellt werden. Die Präsentation wirft als Stichwort eine angenehme Arbeitsumgebung in den Raum, unterlegt mit Werten wie Inklusivität, Diversität und Wohlbefinden. Es soll eine Entwicklung stattfinden vom "Qualitätsfokussierten" zum "Team- und Qualitätsfokussierten".

Gleichzeitig plant CD Projekt, weiter zu wachsen. So hat der polnische Konzern den in Vancouver ansässigen Entwickler Digital Scapes übernommen. Nicht zuletzt wird nicht mehr nur ein AAA-Spiel nach dem anderen bei CD Projekt RED entstehen, sondern ab 2022 sollen mehrere Großprojekte parallel entwickelt werden. In der Präsentation sind für Cyberpunk 2077 im Jahr 2021 kleine kostenlose DLCs, das Nextgen-Update sowie Patches und weitere Updates angedacht. Da neben Story-Erweiterungen vom Kaliber der Erweiterungen für The Witcher 3 - Wild Hunt auch ein separater Multiplayer-Part für Cybperunk 2077 geplant ist, könnte es sich dabei um eines der beiden Projekte handeln. Da CEO Adam Kiciński zudem schon im März 2020 bestätigt hat, dass die Vorproduktion für ein neues Witcher-Rollenspiel ohne Geralt von Riva als Helden angelaufen ist, dürfte es sich dabei um das andere AAA-Spiel handeln.

Dazu sollen die Marken The Witcher und Cyberpunk 2077 weiter in ihrer Bekanntheit gesteigert werden – die neue Strategie setzt dafür verstärkt auf Titel abseits der großen Releases (etwa den angekündigten AR-Mobile-Titel The Witcher - Monster Slayer) und Partnerschaften für Merchandise, Serien-Adaptionen wie The Witcher von Netflix und mehr.

Außerdem fasst CD Projekt Online-Gaming mehr ins Auge. Der GOG-Client Galaxy soll noch besser die Community verbinden. Die weiteren Spiele des Hauses werden in der Präsentation weiter als Singleplayer-Titel ausgewiesen, doch sollen sie zukünftig auch eine "Online-Erfahrung" bieten.