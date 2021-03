XIII: Ego-Shooter aktuell bei GOG.com kostenlos

PC MacOS andere

Im Jahr 2003 veröffentlichte Ubisoft mit XIII einen Ego-Shooter der ungewöhnlichen Art. Ungewöhnlich hauptsächlich deshalb, weil er komplett in Comic-Optik gehalten ist und auch viele Elemente von analogen Heften nutzt. So könnt ihr Schritte von Gegnern tatsächlich als Worte sehen und wenn ihr beispielsweise mit der Armbrust einen Kopfschuss platziert, wird die Killcam in Comic-Panels dargestellt.

Wenn ihr den Shooter bisher nicht gespielt habt oder ganz einfach Lust auf eine Wiederholung habt, dann hat GOG.com (GG-Partnerlink) aktuell ein Angebot für euch: Noch bis kommenden Freitag, den 2. April 2021, bekommt ihr XIII geschenkt. Dazu müsst ihr euch lediglich für den E-Mail-Newsletter anmelden. Und wir würden euch auch tatsächlich zum Original als zum vermurksten XIII-Remake (im Test, Note: 4.0) raten.