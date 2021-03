Europa Universalis 4: Erweiterung Leviathan erscheint am 27. April

PC Linux MacOS

Der April wird ein Fest für Freunde der Paradox-Spiele. Die Erweiterung Nemesis für Stellaris (zum Test; Note 7.5) wird am 15. April erscheinen. Wie Paradox heute bekannt gab, erscheint mit Leviathan am 27. April die nächste Erweiterung für den Grand-Stratgegy-Klassiker Europa Universalis 4 (zum Test; Note 8.5). Es handelt sich um den ersten DLC vom neuen, in Spanien ansässigen Studio Paradox Tinto. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Leviathan konzentriert sich vor allem darauf, neue Wege zu bieten, ein kleines, aber mächtiges Reich aufzubauen: Das beinhaltet sowohl diplomatische als auch wirtschaftliche Optionen. So könnt ihr Diplomaten gegen eure Widersacher einsetzen oder Reichtum und Macht den entlegenen Regionen des Reiches entziehen und eine mächtige Metropole errichten. Diplomatische Gefälligkeiten könnt ihr nutzen, um euch Vorteile bei anderen Nationen zu verschaffen. Eure entsandten Diplomaten bauen außerdem langsam diplomatische Macht auf, mit der ihr materielle Hilfen, Änderungen in Allianzen und sogar die Rückgabe von Kernprovinzen erwirken könnt.

Weitere Features von Leviathan im Überblick:

Regentschaftsräte vertreten die Interessen des mächtigsten Standes und können verstärkt werden, um den Aufstieg eines untauglichen Monarchens zu verzögern.

Ihr könnt eure Kolonien auf militärische Hilfe, Handelsmacht oder Selbstverwaltung spezialisieren.

Ihr könnt Entwicklungen von ihren Vasallen oder territorialen Besitztümer stehlen, um die Macht eurer Hauptstadt zu erhöhen.

Ihr könnt eine feindliche Hauptstadt als Friedensbedingung plündern und die Entwicklung zurück in eure Hauptstadtmetropole bringen.

Provinzen können ihre Kapazität zum Bau neuer Strukturen und Manufakturen erweitern, wodurch kleinere Nationen für geringe Kosten Zentren des Wohlstands schaffen können.

Ihr könnt die Kosten für die Regierung reduzieren, indem ihr ungenutzte Reformpunkte ausgeben könnt.

Nationen, die der Totemisten-Religion folgen, können ein Pantheon vergangener Anführer verehren und erhalten dafür Boni, die die Fähigkeiten widerspiegeln, die sie im Leben hatten.

Ihr erweitert und errichtet große Bauwerke, die neue Boni für ihr Reich bringen.

Neue Einheitenmodelle für südostasiatische Nationen, einschließlich indochinesischer, indonesischer und polynesischer Nationen.

Weiteres: Möglichkeit, mehrere feindliche Provinzen gleichzeitig mit flächendenkenden Großangriffen („Carpet Siege“) zu belagern, als plutokratische Nation Transporte zu entwerfen, zu beobachten, wie Erben Legitimität erlangen, während sie darauf warten, den Thron zu erben und andere Änderungen.

Zeitgleich wird der DLC von einem großen, kostenlosen Update begleitet werden. Der Patch wird Änderungen an den Karten von Südostasien und Nordamerika beinhalten und große Gameplay-Änderungen für die nordamerikanischen First Nations beinhalten. Außerdem werden australische Aborigine-Nationen hinzugefügt.

Europa Universalis 4 - Leviathan wird am 27. April im Paradox Store und den üblichen Online-Händlern zum empfohlenen Verkaufspreis von 19,99 Euro erhältlich sein. Ein Spiele-Check durch GG-User Vampiro ist in Planung.