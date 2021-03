PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im April gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im April 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

Vikings: Wolves of Midgard

Du reist zu den Küsten von Midgard – einer Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger*innen mit nordischer Mythologie verbindet. Als Teil einer plündernden Wikinger-Sippe stellst Du Dich dem Kampf gegen die furchterregenden Jötunn, Horden von Untoten und die zahllosen Bestien Ragnaröks. Währenddessen kommt die alles verschlingende Kälte des Fimbulwinters immer näher. Wähle Deine Waffe, meistere die Kriegskunst der Wikinger*innen und erlebe hautnah die größten Legenden der nordischen Mythologie.

Vikings: Wolves of Midgard ist vom 1. bis 30. April auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Truck Racing Championship

Die European Truck Racing Championship gehört zu den spektakulärsten und anspruchsvollsten Motorsportwettbewerben überhaupt. Du steigst in die Fahrerkabine eines tonnenschweren Kolosses und begibst Dich auf die Strecke für eine völlig neuartige Racing-Erfahrung. Auf 14 internationalen Rennstrecken mit 45 verschiedenen Trucks entscheidet die richtige Taktik über Sieg oder Niederlage. Berücksichtige das Gewicht Deines Trucks, behalte den Reifenverschleiß im Auge und passe den richtigen Moment für riskante Überholmanöver ab, um als erstes über die Ziellinie zu rasen.

Truck Racing Championship ist vom 16. April bis 15. Mai auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

Dark Void

Du tauchst ein in den Dark Void, eine unheimliche Parallelwelt voller feindseliger Aliens, bedrohlicher Umgebungen und dunkler Geheimnisse. Zum Glück steht Dir ein Arsenal verheerender Waffen zu Verfügung – und ein Jetpack! Denn die dynamischen Kämpfe von Dark Void wechseln nahtlos von bodennahen Scharmützeln zu atemberaubenden Luftkämpfen. Nur wenn Du beide Terrains meisterst, wirst Du siegreich aus dem Dark Void hervorgehen.

Dark Void ist vom 1. bis 15. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Hard Corps: Uprising

Hard Cops: Uprising lässt mit seiner nostalgischen 2D-Grafik und jeder Menge Run and Gun-Action die nostalgische Konami-Zeit wiederaufleben. Als Soldat Bahamut kämpfst Du Dich im Arcade-Modus durch mörderische Schützengräben und schreibst Deine ganz persönliche Heldengeschichte. Oder Du stürzt Dich in den taktischen Rising-Modus, wo Du mit jedem Sieg Punkte sammelst, um sie in neue Waffen, Skills und Upgrades zu investieren.

Hard Corps: Uprising ist vom 16. bis zum 30. April auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole, PC und Android mit Cloud Gaming (Beta) sowie EA Play auf Konsole ohne zusätzliche Kosten! Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1€ bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.