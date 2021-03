AC Valhalla: Update bringt Änderungen beim Opal-Shop

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Ubisoft hat im hauseigenen Forum und auf Twitter Änderungen am Opal-Shop von Assassin's Creed - Valhalla (im Test, Note 9.0) angekündigt. Opale sammelt ihr in der Spielwelt oder verdient sie über tägliche Quests über die Fraktion der Tausend Augen. Mit den Steinen könnt ihr beim Händler Reda in eurem Dorf besondere Ausrüstung wie Waffen, Reittiere oder kosmetische Gegenstände freischalten. Das Angebot wechselt wöchentlich.

Ausgehend von Reaktionen der Community wird der Shop mit einem Update am heutigen 30. März 2021 überarbeitet. So bietet Reda nun fortan immer sechs statt bisher drei unterschiedliche Dinge zum Kauf an. Außerdem wurde der Preis für Tätowierungen, Langschiffteile und Siedlungs-Dekorationen auf 35 Opale gesenkt.

Die nächste große Inhaltserweiterung für Assassin's Creed Valhalla steht am 29. April 2021 an, dann erscheint Zorn der Druiden, in dem Eivor in einer neuen Region in Irland den Geheimnissen eines Druidenkults nachspürt. Zorn der Druiden wird im Season Pass, aber auch als Einzelkauf angeboten.