Legend of Keepers: Dungeon Crawler verlässt Ende April Early Access

Seit März 2020 befindet sich der Roguelite-Dungeon-Crawler Legend of Keepers bei Steam und GOG.com im Early Access. Wie Entwickler Goblinz Studio nun bekannt gegeben hat, wird der finale Release am 29. April 2021 erfolgen. Neben den bereits bekannten Plattformen könnt ihr den Titel dann auch im Epic Games Store, im Humble Store, auf der Nintendo Switch und bei Google Stadia kaufen. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins haben die Entwickler auch einen Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser News ansehen könnt.

In Legend of Keepers müsst ihr euren eigenen Dungeon verwalten und in rundenbasierten Kämpfen gegen einfallende Monster und andere Unholde verteidigen. Außerdem gibt es ein Crafting-System und auch Fallen könnt ihr zur Verteidigung nutzen.