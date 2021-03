TGS 2021: Online-Messe mit Vor-Ort-Presse

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Schon im letzten Jahr setzten die Veranstalter der Tokyo Game Show auf ein Online-Konzept, aufgrund der Corona-Pandemie. Wie die Organisatoren nun bekannt gegeben haben, wird auch die Tokyo Game Show 2021 digital stattfinden. Die Streams sollen dabei nicht nur in japanischer Sprache, sondern auch mit einer englischen Übersetzung ausgestrahlt werden. Einige Hersteller wollen sogar Demo-Versionen ihrer Spiele zur Verfügung stellen, die ihr dann daheim zocken könnt.

Ähnlich wie die Gamescom 2021 wird auch die TGS 2021 allerdings als Hybrid-Event stattfinden, zumindest ist das laut aktuellem Plan vorgesehen. Das bedeutet konkret, dass im Zeitraum des Events vom 30. September bis zum 3. Oktober 2021 eine physische Veranstaltung in der Makuhari-Messe in Chiba City stattfinden wird. Diese ist aber nur für Pressevertreter und Influencer geöffnet. Sie können vor Ort Spiele antesten und Aussteller interviewen. Alternativ besteht in diesem Jahr aber auch die Möglichkeit, sich online in privaten Räumen zu treffen.