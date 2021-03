PM: Große Auswahl, geringe Kosten: Games per Abo stoßen auf großes Interesse (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

• Rund 8 Millionen Spielerinnen und Spieler nutzen bereits Gaming-Abo-Dienste

• Rund drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer bewerten Gaming-Abo-Dienste gut bis sehr gut

• Wichtigste Vorteile für Gamer: Mehr Spiele zum Ausprobieren und geringere Kosten gegenüber dem Einzelkauf

Berlin, 30. März 2021 – Für einen festen Betrag pro Monat Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen erhalten: Ob Xbox Game Pass, EA Play oder Ubisoft+, das Angebot an Gaming-Abo-Diensten, die genau das ermöglichen, ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Mittlerweile nutzt rund jeder fünfte Gamer in Deutschland solche Abo-Dienste – das entspricht rund 8 Millionen Menschen. Dabei kommen die Angebote gut an: Rund drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer von Gaming-Abo-Services (73 Prozent) bewerten die Angebote als gut bis sehr gut. Und rund 6 von 10 Nutzerinnen und Nutzern von Gaming-Abo-Diensten probieren mehr Spiele aus, seit sie die Angebote haben. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von YouGov im Auftrag des game – Verband der deutschen Games-Branche.

„Als Ergänzung zum klassischen Kauf von Computer- und Videospielen und In-Game-Käufen werden Gaming-Abo-Services immer wichtiger. Durch sie können Spielerinnen und Spieler für wenige Euro im Monat auf eine riesige Auswahl an Spielen zugreifen. Viele Gamer nutzen diese Möglichkeit, um neue Spiele auszuprobieren und zu entdecken“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. „Gerade auch für kleinere Entwickler-Studios sind Abo-Modelle interessant. Denn während es häufig schwer ist, aus dem riesigen Angebot von Games herauszustechen, werden bei den kuratierten Angeboten der Abo-Dienste gerade auch die besonders kreativen Titel kleinerer Entwickler-Teams besser gefunden und häufiger ausprobiert.“

Insgesamt sehen Spielerinnen und Spieler in den Gaming-Abo-Diensten viele Vorteile – unabhängig davon, ob sie derzeit selbst welche nutzen. Für rund jeden dritten Gamer ist die Möglichkeit besonders spannend, mehr Titel ausprobieren zu können. Auch finanziell sind die Dienste interessant: So sehen 25 Prozent aller Spielenden einen Vorteil darin, im Vergleich zum Kauf einzelner Spiele Geld sparen zu können. Lassen sich die Spiele im Abonnement zusätzlich noch in der Cloud spielen, wie es einige Dienste bereits ermöglichen, sind sie sogar auf nahezu jedem Gerät verfügbar. So lassen sich sogar große Blockbuster für PC und Spielekonsole auf dem Smartphone spielen. Diesen Vorteil schätzt ebenfalls rund jeder vierte Gamer (23 Prozent).

Informationen zu den Marktdaten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.034 Personen zwischen dem 26. und 29.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband