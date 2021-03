Teaser Im Januar spielte ich mit zunehmender Begeisterung Wasteland 3, doch machten mir etliche technische und Bedienungsprobleme Stress. Nach zwei Monaten Pause habe ich jetzt meine Ranger weitergeführt.

Was mich am meisten stört an Wasteland 3, aber dies wird gar kein Rant, also keine Sorge, ist nicht etwa die altertümliche Grafik, die zwar mittlerweile auch auf Xbox Series X/S mit ein paar Effekten wie dem wegstiebenden Schnee beim Fahren mit dem Kampf-Truck auf der Weltkarte aufwartet, aber halt doch im Schlechten den Geist der späten 90er Jahre atmet. Es ist auch nicht, aber dies wird ja kein Rant, die Kamera, die mich nie nahe an die Charaktere dran lässt – mit gutem Grund, das würde Augenkrebs erzeugen! –, aber auch nie weit weg genug zoomt oder in einem geeigneten Winkel steht, um mir genügend vom Schlachtfeld oder erkundeten Ort zu zeigen. Wie oft ich mit Snipern und Co. quasi auf Verdacht vorrücken muss, weil die Entfernung zum Gegner zu groß ist, als dass mir die prozentuale Trefferchance vom gewünschten Zielfeld aus angezeigt würde! Wie oft ich mich in den gar nicht mal so großen Stadtkarten verlaufe!

Aber dies wird kein Rant, wirklich nicht. Mich stört auch nicht am meisten, dass die Quests und Charaktere gerne ins Abstruse abdriften, einfach, um abstrus und damit vorgeblich witzig zu sein. Fallout 1 und 2 sowie Wasteland 1 zeigten sehr gut, wie man satirische, zynische, überdrehte Situationen schafft, ohne dass dadurch das Spiel selbst abstrus wirkt. Und mich stört auch nicht, zumal dies kein Rant wird, dass ich schon nach 20, 25 Stunden (mittlerweile habe ich 35 auf dem Kerbholz und bin noch lange nicht durch) dem Gefühl nach ausgemaxt war in Sachen Skills – und wirklich jede Probe, die ich schaffen wollte, schaffte, und man schafft sie ja im Gegensatz zu Wasteland 2 nun automatisch, wenn der Skill-Level stimmt, bis auf die ...