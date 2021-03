Dungeons & Dragons - Dark Alliance: Boss-Kampf im Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Dezember 2019 hat Entwickler Tuque Games mit Dungeons & Dragons - Dark Alliance einen Neuauflage von Baldur's Gate - Dark Alliance angekündigt. Vor zwei Wochen wurde das Action-Rollenspiel mit einem Release-Termin und einem Gameplay-Trailer bedacht, demnach wird es am 22. Juni 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Nun zeigt sich in einem weiteren Trailer mit Hagedorn dem Beholder ein erster Bossgegner.

Der gezeigte Kampf offenbart auch gleich ein paar Attacken des fliegenden Auges. So setzt es euch mit Lichtblitzen, Donnerschocks und ein paar kräftigen Bissen zu.