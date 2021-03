PM: Was für einen Detektiv solltet ihr in Disco Elysium – The Final Cut spielen? (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 PS5 MacOS Android

Vergesst alles, was ihr über das Dasein eines Detektivs wisst. Ganz genau, hängt eure Trenchcoats und Lupen an den Nagel. Wir möchten, dass ihr euren eigenen Detektiv in Disco Elysium – The Final Cut kreiert und geben euch im Charaktererstellungsmenü die Möglichkeit dazu.

Es gibt vier Attribute, die hierbei berücksichtigt werden müssen:

Solltet ihr euch darauf konzentrieren, schlau zu sein? Oder bevorzugt ihr doch lieber physische Abgebrühtheit? Vielleicht nehmt ihr auch beides auf Kosten von Sozialkompetenz? Es ist keine einfache Entscheidung – gerade bei einem Spiel wie unserem, in dem sich je nach eurem Fähigkeitenlevel die Türen zu verschiedenen Möglichkeiten schließen, doch andere sich wiederum öffnen.

Für den Fall, dass ihr euch nicht entscheiden könnt, bieten wir drei voreingestellte Typen, sodass ihr euren Charakter nicht von Null an erstellen müsst. Jede dieser Voreinstellungen bietet einen einzigartigen Verlauf durch Disco Elysium, also geht es prinzipiell nur darum, was ihr davon bevorzugt.

Das hervorstehende Merkmal des Denkers ist sein hoher Intellekt. Mit anderen Worten seid ihr gut darin, Beweismaterial zu kombinieren, mit originellen Einfällen aufzuwarten und zu argumentieren. Wenn ihr den kleinen, rechtsschaffenden Sherlock spielen wollt, solltet ihr euch hierfür entscheiden.

Wollt ihr euch auf die Falllösung konzentrieren, ist es ratsam, die Fähigkeit „Visuelles Kalkül“ zu verbessern, die euch dabei hilft, aus den Beweisen der Umgebung Schlussfolgerungen zu ziehen. Ihr könnt das direkt zu Beginn des Spiels in dem verwüsteten Hostel-Raum austesten, in dem ihr aufwacht.

Untersucht das zerbrochene Fenster in eurem Raum – durch „Visuelles Kalkül“ werdet ihr herausfinden, wie diese Beschädigung zustande kam. Eine nette Grafik weist darauf hin, dass die Scheiben nach außen fielen, was wiederum bedeutet, dass der Schaden von innen verursacht wurde. Vielleicht wart ihr es auch, die das Fenster eingeschlagen habt … Jedenfalls könnt ihr hieran erkennen, wie dies euch bei weiteren Rätseln behilflich sein wird.

Die Psyche ist das hervorstehende Attribut des Sensibel-Typen. Ihr könnt von den Emotionen der Menschen ablesen, eure Autorität auf sie anwenden und Vorahnungen spüren. Hierbei erlebt ihr auch die paranormale Seite von Disco Elysium – Fans der Serie Twin Peaks sollten sich also für diesen Typen entscheiden.

Dieser voreingestellte Typ hilft euch dabei, die Bewohner von Martinaise auf alle möglichen Weisen zu verstehen. Indem ihr die Empathie-Fähigkeit ausbaut, könnt ihr mehr über ihre Hintergründe erfahren und herausfinden, was sie euch nicht erzählen möchten. Auf eine ähnliche Art wird die Korpsgeist-Fähigkeit euch auf den Polizeisprech trimmen und somit dabei helfen, eure Partner besser zu verstehen. Das wird euch zugutekommen.

Ihr werdet auch früh im Spiel von einem hohen Wert bei der Suggestion-Fähigkeit profitieren, wenn ihr Informationen aus Joyce Messier über den erhängten Mann herausbekommen wollt, dessen Fall ihr untersucht. Leider wird sie nämlich darauf bestehen, eure Dienstmarke sehen zu wollen, bevor sie ihr Wissen mit euch teilt, aber ihr werdet sie wahrscheinlich nicht dabei haben. Hier Suggestion anzuwenden ermöglicht es, stattdessen mit ihr zu verhandeln – versorgt sie mit etwas Infos über den lokalen Drogenhandel und sie wird mit euch teilen, was sie weiß.

Wer mit dem Körperbetont-Typen geht, setzt vor allem auf Konstitution. Ihr könnt euch eigenmächtig Zugang zu Gebäuden verschaffen, aus dem Getuschel der Straßen ihre Geheimnisse heraushören und euch selbst von einem Herzstillstand retten. Wenn ihr lieber zuerst handelt, bevor ihr nachdenkt, wird dies hier eure beste Option sein.

Ihr könnt früh hieraus Vorteile ziehen bzw. werdet einfach gesagt dem Tod an einigen Stellen entkommen, an denen er üblich ist. Beispielsweise werden viele Leute bei dem Versuch sterben, zu Beginn des Spiels die Krawatte vom Deckenventilator abzubekommen. Aber mit hoher Konstitution verfügt ihr über mehr Gesundheit, durch die ihr dann überlebt – keine große Sache.

Ihr könnt euch mit hoher Konstitution auch früh Zugang zur Doomed Commercial Area (Verlorenes Gewerbegebiet) verschaffen. Betretet den Bücherladen gegenüber des Eingangs zum Whirling-in-Rags und ihr seht, dass ein Vorhang euch den Weg blockiert. Ignoriert die Furcht einflößenden Schreie des Ladenbesitzers und zieht den Vorhang zurück, um eine verschlossene Tür vorzufinden. Mit einem hohen Wert bei der Körperapparat-Fähigkeit könnt ihr diese Tür mit minimalen Schadenseinbußen einschlagen und die Erkundung des Bereichs dahinter genießen.

Hoffentlich erleichtert euch das die Entscheidung, was für einen Detektiv ihr spielen sollt, sobald Disco Elysium – The Final Cut mit einem Rabatt von -20 % zur Veröffentlichung am 30. März 2021 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint.