Oculus VR: Verkaufsstop in Deutschland dauert an // Fall geht an EuGH

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Oculus Rift ab 650,00 € bei Amazon.de kaufen.

Seit September vergangenen Jahres sind Virtual-Reality-Headsets des Herstellers Oculus in Deutschland nicht mehr regulär im Handel erhältlich. Das neueste Modell Oculus Quest 2 ist daher bisher nicht offiziell hier erschienen, auch wenn sich importierte Geräte hierzulande nutzen lassen. Grund dafür ist eine Auseinandersetzung des Bundeskartellamts (BKA) mit Oculus-Mutterfirma Facebook, wegen der Facebook den hiesigen Verkauf aussetzte.

Der Konzern kündigte letztes Jahr an, dass Neukunden für die Benutzung der Oculus-Brillen künftig einen aktiven Facebook-Account brauchen. Auch beim Modell Oculus Quest 2 wird das Konto zwingend benötigt. Für Bestandskunden gilt der Zwang zum Konto beim Social-Media-Dienst ab dem 1. Januar 2023. Das BKA geht seit Jahren dagegen vor, dass Facebook wahllos Daten sammelt und Daten von verschiedenen zum Konzern gehörenden Diensten (wie Oculus, Instagram und WhatsApp) zusammenlegt. Das BKA untersagte 2019 die Zusammenführung der Daten, da es darin einen Missbrauch der Marktmacht des Konzerns sieht. Facebook erwirkte jedoch einen Aufschub der Durchsetztung beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf, während das BKA vor den Bundesgerichtshof (BGH) zog, der im Eilverfahren bestätigte, dass die Sammlung der Daten gestoppt werden müsse.

Ende März 2021 ging nun das Verfahren am OLG weiter, es kam jedoch zu keinem abschließenden Urteil. Vielmehr wurden Fragen zur Zuständigkeit aufgeworfen: Zum Beispiel ob das Bundeskartellamt womöglich seine Kompetenzen überschreite, indem es mit seiner Argumentation auf Grundlage der DSGVO im Sinne einer Datenschutzbehörde auftrete, anstatt als Wettbewerbshüter. Auch sei unklar, ob nach deutschem Recht vorgegangen werden könne, da die Datenverarbeitung bei der Facebook-Niederlassung in Irland geschehe. Da das EU-Recht bei der Argumentation des BKA außen vor gelassen werde, geht der Fall nun an den Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Auch nach einer Entscheidung vom EuGH könnte der Fall laut Mixed.de erneut zurück vor das Oberlandesgericht Düsseldorf und den Bundesgerichtshof gehen, die sich bei der Anwendung des deutschen Rechts beim digitalen Konzern Facebook uneins seien. Das Verfahren und der Verkaufsstop könnten also noch Jahre andauern, wenn es nicht zu einem außergerichtlichen Kompromiss kommt.