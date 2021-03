MoMoCa #389

Teaser Euch erwarten in den kommenden Tagen auf GG böse Genies, Pferdegeschichten in den Hengst-Chroniken und vieles mehr, wie euch Jörg und Hagen verraten.

Jörg und Hagen schwingen sich an diesem Montag in den Podcast-Sattel, reiten durch die Themen-Prärie und – ja, langsam ist es gut mit den Reit-Metaphern. Aber es zieht sich schon ein gewisser Faden durch die Themen der Woche. So nimmt der Name Hengst-Chroniken neue Dimensionen an, denn in der neuen Ausgabe von Michaels Kolumne kommen wirklich Pferde vor, wenn er euch Einblicke in seine Tätigkeit als Producer gibt. Passend dazu ist der Titel des Loot-Shooters Outriders, den sich Hagen vornimmt und im neuesten Jörgspielt zu Wasteland 3 denkt man auch wieder an Western (und damit an Pferde), sind doch die Ranger so etwas wie die Sheriffs des postapokalyptischen Ödnis. Aber natürlich gibt es auch neue Söldnergeschichten, die das Letsplay von Battle Brothers schreibt und mehr, auf das ihr euch diese Woche auf GamersGlobal freuen könnt. Alle Themen im Überblick: