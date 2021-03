Cyberpunk 2077: Umfassende Patchnotes für 1.2 veröffentlicht

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Ursprünglich sollte der Patch auf Version 1.2 für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 (im Test) bereits Ende Februar 2021 erscheinen, wie CD Projekt Red aber schon bekannt gegeben hatte, wird er sich auf Ende März 2021 verschieben. Einen konkreten Termin gibt es noch immer nicht, die Entwickler haben nun aber umfangreiche Patchnotes für das Update veröffentlicht, das für PC, Konsolen und Stadia erscheinen wird. Erwartungsgemäß werden viele kleine und große Bugs beseitigt sowie an der Stabilität und Performance geschraubt. Damit wolle man wohl die Kritikpunkte beheben, die seit Release bestehen und zu einer Entfernung des Spiels aus dem Playstation Store geführt haben.

Doch auch das Verhalten der Polizei wird überarbeitet. So ist diese im aktuellen Zustand nicht wirklich eine Bedrohung, da sie die Verfolgung des Spielers verhältnismäßig schnell einstellt. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, wurde nun unter anderem der Spawn-Radius erhöht, wenn der Spieler ein Verbrechen begeht, ihr werdet also mehr Polizisten auf euren Fersen haben.

Auch die Fahrzeugbedienung wird massiv überarbeitet. So könnt ihr nun die Sensitivität der Steuerung in den Optionen regeln, was besonders Tastatur-Spielern zugute kommen soll. Auch wurde die allgemeine Mechanik überarbeitet, so dass sich das Fahrmodell auch bei niedrigeren Framerates besser anfühlt.

Weiter hat CD Projekt Red zahlreiche Missionen angefasst, damit bestimmte Events korrekt getriggert werden und ihr keine Plotstopper erlebt. Auch die Waffen und Implantate haben die Entwickler überarbeitet, teilweise damit sie richtig funktioneren, teilweise wurden Schadens- und andere Effekt-Werte angepasst. Und ganz wichtig: Wenn ihr die Katze Nibbles adoptieren wollt, dann findet ihr das nötige Futter nun in vielen Shops, die auf Night City verteilt sind.

Die umfangreichen Patchnotes für Cyberpunk 2077 Version 1.2 findet ihr in den Quellen verlinkt.