Outriders: Infos zu Preload, Unterschiede zur Demo und vielem mehr

Um auf den Release des Lootshooters Outriders am 1. April 2021 vorzubereiten, hat Square Enix einen Post auf Reddit mit vielen Informationen veröffentlicht. Demnach sollte der Preload auf Xbox-Konsolen bereits verfügbar sein, Playstation-Spieler können ab 48 Stunden vor Launch lossaugen. Für Steam kann Square Enix noch keine Aussagen treffen, im Epic Games Store ist der Preload nicht verfügbar. Dafür kann man aber bereits sagen, ab wann ihr anfangen könnt zu spielen. Auf allen Konsolen soll Outriders ab 00:00 Uhr am Release-Tag spielbar sein. Steam-, Epic- und Stadia-Spieler müssen sich etwas länger gedulden, dort wird der Lootshooter ab 18:00 Uhr zur Verfügung stehen. Einen genauen Countdown könnt ihr hier finden.

Außerdem gehen die Entwickler auf die Änderungen zwischen der Demo und Vollversion ein. Es wurden einige Bugs behoben, die Spieler aus der Testversion gemeldet haben. So haben Mods bei ein paar legendären Waffen nicht sauber funktioniert, das ist nun nicht mehr der Fall. Außerdem habe man am Balancing gefeilt und werde das auch weiterhin tun.

Im Gegensatz zur Demo ist Crossplay nun automatisch aktiviert, ihr werdet also im Matchmaking mit allen anderen Plattformen zusammengeschmissen. Wenn ihr diese Option deaktiviert müsst ihr allerdings beachten, dass es für jedes System eigenen Lobbies gibt, in denen Crossplay-Spieler nicht berücksichtigt werden.

Im Inventar habt ihr nun die Möglichkeit, mehrere Items auf einmal zu markieren, basierend auf ihrer Seltenheit. Wenn ihr wollt könnt ihr aber weiterhin einzeln Waffen und Rüstung auswählen. In der Demo-Version gab es außerdem einen Bug, durch den ihr eure legendären Waffen verlieren konntet. Solltet ihr davon betroffen gewesen sein, müsst ihr weiter nichts unternehmen, da Square diese laut eigenen Angaben am 25. März 2021 wiederhergestellt hat. Fehlen sie euch dennoch soll ihr euch an die Entwickler wenden.