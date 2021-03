Death's Door: Action-RPG mit wehrhafter Krähe als Seelensammlerin

PC XOne Xbox X

Publisher Devolver Digital hat mit Death's Door die nächste Kollaboration mit den Entwicklern von Acid Nerve (Titan Souls, zum Indie-Check) bekanntgegeben. Das Action-RPG soll im Sommer für den PC sowie Xbox One und die Xbox Series erscheinen.

Death's Door versetzt euch in eine skurrile Welt, in der Krähen die Seelen der Verstorbenen einsammeln. Diese Aufgabe ist zwar eine ehrliche Arbeit für einen Vertreter der Familie der Corvidae, im Takt der Stechuhr Seelen zu ernten kann auf die Dauer jedoch eintönig werden. Interessant wird der Job, wenn die zugewiesene Seele gestohlen und an einen, "vom Tod unberührten Ort" verbracht werden. Dort mutieren sie zu grotesken Abbildern ihrer einstigen selbst. Und hier kommt ihr ins Spiel: Bringt den leidenden Seelen Ruhe und findet den Dieb! Mit Waffen und Magie geleitet ihr den gepeinigten Manifestationen zu ihrer verdienten letzten Ruhe, während ihr eure Fähigkeiten ausbaut und mit Upgrades eure Siege feiert – um letztendlich auch dem Langfinger der finalen Bestimmung allen Lebens zuführen zu können.

Den Reveal-Trailer haben wir euch gleich nach diesen Zeilen verlinkt und erste Bilder findet ihr in der Galerie zum Spiel.