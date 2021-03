Sonntagsfrage: Was wird euer Spiele-Highlight im Q2 2021? [Ergebnis]

Lieber ins All oder ins Gruselschloss?

Teaser Das zweite Quartal steht vor der Tür und bringt Großkaliber wie Resident Evil Village. Auf welches Spiel aus dem Zeitraum April bis Juni 2021 freut ihr euch am meisten?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Eine deutliche Mehrheit von euch hat schon die Tickets für den digitalen Weltraumtrip gebucht: 24 Prozent von euch freuen sich am meisten darauf, in Mass Effect - Legendary Edition erneut mit Commander Shepard auf der Brücke der Normandy das Kommando zu übernehmen. Die beiden zweitplatzierte mit je elf Prozent sind mit Residen Evil Village und Biomutant zum einen der jüngste Teil einer langlebigen Reihe und zum anderen im Kontrastprogramm eine komplett neue Marke. Sechs Prozent freuen sich auf einen anderen Titel, der nicht in dieser Vorauswahl auftauche, doch der größte Teil unter euch (26 Prozent) hat im zweiten Quartal 2021 noch kein Highlight, auf dass er sich jetzt schon so richtig freut. Alle Ergebnisse im Überblick:



Im Q2 ist kein Highlight für mich dabei 26% Mass Effect – Legendary Edition 24% Resident Evil Village 11% Biomutant 11% Ratchet & Clank – Rift Apart 7% Anderes (siehe Kommentar) 6% Nier Replicant v1.22474487139 5% Dungeons & Dragons - Dark Alliance 4% Outriders 3% New Pokemon Snap 2% Deathloop 2% Scarlet Nexus 0% Returnal 0%

Ursprüngliche News:

Direkt am 1. April startet das zweite Quartal im Spielejahr 2021 mit einem großen Release. Ganz ohne Witz erscheint an dem Tag der Science-Fiction-Loot-Shooter Outriders von People Can Fly. Mit Resident Evil Village veröffentlicht Capcom nach den jüngsten Remakes des zweiten und dritten Serienteils im Mai wieder ein ganz neues Kapitel aus der Horror-Reihe, das den in Resident Evil 7 Biohazard eingeschlagenen gruseligen Pfad weiter verfolgt.

Ebenfalls im Mai liegt der Starttermin für einen neuerlichen Trip durch die Milchstraße an Bord der Normandy, doch auch die Dishonored-Entwickler der Arkane Studios wollen euch in dem Monat mit Deathloop auf einen Insel-Trip mit Zeitschleife inklusive locken. Noch ganz andere Titel buhlen zwischen April und Juni 2021 um eure Zeit, doch auf welchen der Releases im zweiten Quartal 2021 freut ihr euch schon jetzt am meisten? Wenn ihr euch nicht in der Vorauswahl wiederfindet, wählt einfach "Anderes" und preist euren Favoriten in den Kommentaren!

Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Eine Übersicht über die mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr unter diesem Link.