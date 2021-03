Metacritic veröffentlicht Ranking der bestbewerteten Publisher

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Metacritic veröffentlichte diese Woche sein jährliches Ranking der Publisher, deren Spiele auf der Seite die besten Bewertungen bekommen haben. Die Platzierungen wurden dabei anhand des durchschnittlichen Metascores für alle 2020 veröffentlichten Titel errechnet, wobei es noch eine Gewichtung für Einzeltitel mit schlechten, guten und sehr guten Noten gibt. Interessanterweise sind die ersten Listenplätze nicht nur von den Branchenriesen besetzt, sondern auch von kleineren Publishern.

So führt Sega das Feld an, die insbesondere für Yakuza 0 und Persona 5 Royal sehr gute Bewertungen bekommen hat. Auch Annapurna Games und Devolver Digital befinden sich unter den Top 10. Man kann am Modell von Metacritic durchaus zweifeln und darüber streiten, wie aussagekräftig es am Ende noch ist, ein Spiel auf eine aus mehreren Reviews gemittelte Zahl zu reduzieren. Andererseits hängen für Entwickler:innen oft Zusatzvereinbarungen zu ihren Gehältern vom Metacritic-Score ihres Spiels ab. Das vollständige Ranking findet Ihr unter dem unten stehenden Quellenlink.