WW2 Vanguard: 2021er Call of Duty spielt angeblich wieder im 2. Weltkrieg

PC XOne PS4

Das Bild stammt aus Call of Duty - WW2.

Der diesjährige Call of Duty-Ableger spielt wieder im 2. Weltkrieg. Das berichtet die Seite Modern Warzone unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Das britische Magazin Eurogamer.net schreibt, dies anhand eigener Quellen bestätigen zu können. Unklarheiten gibt es noch beim Namen des Spiels: Laut dem ersten Bericht heißt es bisher WW2 Vanguard, was aber nur ein Arbeitstitel sei, der sich später ändern könne. Laut Eurogamer möchte Activision hingegen bei Vanguard bleiben.

Auch was das Setting angeht, unterscheiden sich die beiden Meldungen. Eurogamer geht von einer realitätsgetreuen Darstellung des 2. Weltkriegs aus, Modern Warzone von einem Setting in den 50ern, in dem der Krieg nach 1945 weiterging. Der Titel befinde sich bei Sledgehammer Games in Entwicklung, die bereits für den 2017er Ableger Call of Duty - WW2 (im Test) verantwortlich war.