The Ascent: Koop-Gameplay-Trailer veröffentlicht

PC XOne Xbox X

Entwickler Neon Giant hat einen neuen Trailer zu dem Action-Rollenspiel The Ascent veröffentlicht, das irgendwann 2021 erscheinen soll. In diesem seht ihr nicht nur schicke Cutscenes, die einen ersten Blick auf die Aliens des Titels gewähren, auch Koop-Gameplay ist zu sehen. Das Gezeigte erinnert mehr an einen Twin-Stick-Shooter im Stil von Alienation als einen Diablo-Verwandten, aber natürlich sind solche Trailer auch immer möglichst spektakulär geschnitten.

Angesiedelt ist The Ascent in einer futuristischen Welt mit Cyberpunk-Elementen. Ihr seid ein ehemaliger Mitarbeiter der Ascent-Gruppe und wollt eure Fesseln sprengen. Erscheinen wird der Titel konsolenexklusiv für Xbox One und Series X/S, sowie den PC. Dabei wird das Spiel ab dem ersten Tag im Gamepass enthalten sein.