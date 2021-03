PM: Among Us erscheint 2021 auf Xbox Series X|S und Xbox One (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch XOne Xbox X iOS Android

Als Among Us 2018 erstmalig veröffentlich wurde, blieb es lange still um den Online-Multiplayer-Titel. Zu diesem Zeitpunkt hatte niemand mehr mit einem derartigen Erfolg und einer so großen Community gerechnet. Wer hätte schon erwartet, dass es so viel Spaß macht, umherzuschleichen, zu lügen oder Freund*innen zu beschuldigen?!

In Among Us geht es nämlich nicht nur um Teamwork, ebenso wichtig ist auch eine gehörige Portion Misstrauen: Einerseits könnt Ihr nur gemeinsam Euer Raumschiff reparieren, andererseits kannst Du niemanden außer Dir selbst trauen. Denn hinter einem Deiner Freunde verbirgt sich ein hinterhältiges Alien. Nur wer könnte das sein? Diese Idee macht Among Us so einzigartig wie spaßig und hilft zudem vielen, sich mit Freund*innen, der Familie, Mitschüler*innen oder Kolleg*innen auf der ganzen Welt zu verbinden. Dabei kamen beeindruckende Livestreams, Lieder und Animationen zustande! Wie im /twitchgaming Showcase: ID@Xbox bereits erwähnt, können sich ab sofort noch mehr Menschen miteinander verbinden – und zwar völlig unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform!

Was für eine Erfolgsgeschichte: Among Us startete als kleines lokales Mobile Game – und ist nun auf Xbox-Konsolen sowie im Xbox Game Pass mit Online- und lokalem Multiplayer verfügbar. Und das Beste daran ist, dass es dank plattformübergreifendem Spielen egal ist, ob Du oder Deine Freund*innen lieber auf PC, Konsole oder Smartphone zocken. Selbstverständlich wird auch in der Xbox-Version die neueste und größte Karte – The Airship – enthalten sein.

Hoffentlich sehen wir uns bald in Among Us auf Xbox Series X|S oder Xbox One mit dem Xbox Game Pass! Wir sind gespannt, welchen Blödsinn Du mit deiner Crew anstellst – und ob Du ein talentierter Lügner bist!

