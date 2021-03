Among Us erscheint 2021 für Xbox-Konsolen

PC Switch XOne Xbox X iOS Android

Microsoft teilte im Xbox Wire-Blog mit, dass Among Us noch dieses Jahr auch für Xbox Series X/S sowie für die Xbox One erscheinen soll. Die PC-Version des Spiels ist bereits im Game Pass enthalten. Gleiches soll dann auch für das Konsolen-Pendant gelten, heißt es dort weiter. Es soll Crossplay zwischen PC und Konsolen geben.

Among Us erfreute sich insbesondere in den letzten Monaten zunehmender Beliebtheit. Das dürfte vermutlich daran liegen, dass der Titel weder besonders hohe technische Anforderungen noch spielerische Komplexität hat. Das eigentlich Entscheidene ist nämlich die Dynamik dahinter, insbesondere die Diskussionen darüber, welche Mitspieler:innen zu den Verrätern gehören und den Rest der Crew sabotieren.