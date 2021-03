PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 29. März bis 2. April (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

I Saw Black Clouds

Xbox One X Enhanced – Nach dem unerwarteten Tod eines engen Freundes kehrt Kristina auf der Suche nach Antworten in ihre Heimatstadt zurück, wo sie auf eine Reihe dunkler Geheimnisse stößt. I Saw Black Clouds ist ein interaktiver Psychothriller, in dem übernatürliche Ereignisse auf verzweigte Handlungsstränge treffen.

Narita Boy

Xbox Game Pass – In diesem Action-Adventure schlüpfst Du in die Rolle eines Pixelhelden, der als schwaches Echo seiner Selbst im Digital Kingdom gefangen ist. Reise nach oben, unten, links und rechts, um die fehlerhaften Binärcodes des Königreiches zu enthüllen. Erkunde die Geheimnisse hinter dem Techno-Sword, kämpfe gegen die verunreinigten Stallions und rette die Welt!

C14 Dating

Optimiert für Xbox Series X|S – Dein Name ist Melissa Flores, Du bist Anthropologiestudentin im dritten Jahr und nimmst an einem archäologischen Sommerpraktikum teil. Zwei Monate in einem fremden Land zu verbringen, kann nervenaufreibend sein – trotzdem lässt Du Dir diese Chance nicht entgehen. Knüpfe Freundschaften und lasse Dich womöglich sogar auf die ein oder andere Romanze ein.

Escape from Life Inc

Xbox One X Enhanced – Escape from Life Inc ist ein storygetriebener Puzzle-Plattformer, in dem Du die Wahl zwischen einem laufenden Fisch, einem arroganten Adler und einem stotternden Rentier hast. Hilf den drei ungewöhnlichen Freunden aus dem Alien-Labor zu entkommen, indem Du Rätsel löst, Plattformen erklimmst und die Umgebung erkundest.

Radon Blast

Nutze die Bälle um einen Ziegel nach dem nächsten zu zerstören und sichere Dir wertvolle Boni, um selbst die größten Herausforderungen zu meistern. Triffst Du mehrmals das gut geschützte Kraftfeld, gelangst in die nächste Stage. Verfehlst Du hingegen einen der Bälle, wirst Du in das vorherige Level zurückgeworfen. Besser Du beeilst Dich – denn die Bälle können bereits nach wenigen Sekunden explodieren.

Squad Killer

In Anlehnung an die fesselnden Herausforderungen der 8Bit-Klassiker, erlebst Du in Squad Killer eine Retro Arcade-Herausforderung mit modernem Flair. Dabei bietet die zweifarbige Pixel-Grafik noch mehr Details und Anpassungsmöglichkeiten als ihre Vorbilder. Passe die Farbpalette an, wähle zwischen verschiedenen Mehrspielermodi, erwirb Upgrades und überwinde die nach dem Zufallsprinzip angeordneten Level!

Acalesia

Unser Protagonist wünscht sich nur zwei Dinge: die Prinzessin retten und reich werden. Um alle Schätze von Acalesia zu ergattern, schießt Du Dich mit der Schrotflinte durch Horden von Monstern, mogelst Dich durch unzählige Fallen und entwickelst immer wieder neue Lebensstrategien.

Outriders

Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Unterstützt Smart Delivery – Outriders ist ein Koop-RPG-Shooter für eine*n bis drei Spieler*innen, der in einem düsteren Science Fiction-Universum spielt. Hier trifft ein intensives Gunplay auf ein Arsenal gewaltiger Waffen. Während die Menschheit in den Schützengräben von Enoch langsam ausstirbt, kreierst Du Deinen eigenen Outrider und begibst Dich auf eine Reise rund um den feindlichen Planeten. Im Rahmen der packenden Story, die sich über die gesamte Welt erstreckt, lässt Du die Slums und Elendsviertel der Ersten Stadt hinter Dir und überwindest Wälder, Berge und die Wüste auf der Suche nach einem mysteriösen Signal.

Mittelborg: City of Mages

Monster, Nomaden, Söldner, lebende Tote und rebellische Geister – sie alle belagern Mittelborg, das Herz der Welt, auf das tausende Schwerter gerichtet sind. Sammele Ressourcen, rüste Dich für Stürme, postiere Wachen auf den Mauern und Magier auf den Türmen. Richten oder Begnadigen? Investitionen für Reparaturen oder bessere Waffen? Du entscheidest.

Papa's Quiz

Papa’s Quiz ist ein Partyspiel für eine*n bis acht Spieler*innen. Smartphones und Tablets dienen Euch als Controller, wenn Ihr in mehreren Fragerunden gegeneinander antretet. Je schneller und klüger, desto besser stehen Deine Chancen, am Ende ganz oben zu stehen.

SturmFront – The Mutant War: Ubel Edition

Xbox Play Anywhere – Wir schreiben das Jahr 1984, in dem die Welt wie wir sie kennen, ein jähes Ende zu finden scheint. Eine von Menschenhand verursachte Seuche hat eine gefährliche Population von Mutanten hervorgebracht. Die letzte Hoffnung von Dr. Hartmuth Griesgram, einem untröstlichen und exzentrischen Wissenschaftler, der für die Schöpfung der Kreaturen verantwortlich ist, liegt in dem Prototypen der SturmFront-Kampfeinheit. Du schlüpfst in die Rolle von Siegfried von Hammerstein, jenem Cyborg, dessen einzige Daseinsberechtigung darin besteht, zu eliminieren und zu zerstören.

Train Station Simulator

Bist Du bereit, Deinen eigenen Bahnhof zu gestalten? Beweise Dein Geschick als kreative*r Ingenieur*in, indem Du Bodenfliesen designst, Wände errichtest und Rettungswege anlegst. Natürlich liegt auch die Konzeption des Fahrplans in Deinen Händen. Hier beziehst Du alle lokalen und überregionalen Bus-, Straßenbahn- und Taxi-Verbindungen mit ein. Auf dem Weg zu Deinem persönlichen Bahnhof-Imperium sind Dir mit dem Train Station Simulator nahezu keine Grenzen gesetzt.