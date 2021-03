Children of Morta: Neue Infos zu den kommenden DLCs

PC Switch XOne PS4 MacOS

Die Entwickler des Roguelite-Hack-and-Slays Children of Morta (zum User-Artikel) haben kürzlich die weiteren Planungen zu den angekündigten DLCs bei Steam bekannt gegeben und überraschen dabei mit einer Veränderung der bisherigen Roadmap. So wurde die ursprünglich kostenpflichtige Erweiterung "Uncharted Lands", die einen Endlos-Modus hinzufügen sollte, gestrichen und einige Inhalte stattdessen in das nächste Update "Temple of the Endless" verschoben.

Als Grund benennen die Entwickler, dass sie den Endlos-Modus als eigenständiges Element nicht als "großartige Bereicherung" für Children of Morta bewertet hätten. In Kombination mit Features aus dem kostenpflichtigen DLC sei der Modus "Family Trials" entstanden. Genauere Infos zu dem kommenden Spielinhalt verraten die Entwickler zwar noch nicht, allerdings teilen sie mit, dass dieser ebenfalls kostenlos erscheinen wird. Für alle auf die Online-Koop-Funktion Wartenden gibt es wenig Neues: Dieses Feature sei aber nicht gestrichen, es werde weiter an dem Spielmodus gearbeitet.

Im Rahmen des laufenden Spring-Sales bei GOG.com könnt ihr Children of Morta derzeit für rabattierte 11,00 Euro (GamersGlobal-Partnerlink) erwerben. Diese News abschließend findet ihr einen kurzen Teaser zum "Family-Trials"-Update.