Life of Delta: Daedalic kündigt neues Point & Click-Adventure an

Life of Delta heißt das neue Point & Click-Adventure vom slovakischen Entwickler Airo Games, das sich dort bereits seit einigen Jahren in Entwicklung befindet. Mit Daedalic Entertainment hat das Spiel jetzt einen Publisher gefunden, der heute gleich einen Trailer und ein paar Screenshots in die Welt geschickt hat.

Ihr übernehmt im Spiel die Rolle des namensgebenden Roboters Delta, der sich auf eine Reise durchs postapokalyptische Japan begibt, um zwischen radioaktiv verstrahlten Echsen seinen Freund zu finden. Den Ankündigungstrailer seht Ihr unterhalb dieser News.