PM: MONSTER HUNTER RISE jetzt für Nintendo Switch erhältlich! (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die preisgekrönte Monster Hunter™-Serie erreicht heute mit der weltweiten Veröffentlichung von Monster Hunter Rise™ für Nintendo Switch™ einen neuen Höhepunkt. Neben der Nintendo Switch™-Version wird das Spiel im Frühjahr 2022 außerdem für den PC erscheinen. Der neueste Eintrag in die Reihe tritt in die Fußstapfen des Hits Monster Hunter: World sowie dessen Erweiterung Iceborne und begleitet euch in das farbenfrohe Dorf Kamura, welches sich für die bevorstehende „Randale“ rüstet. Ihr könnt euch den Herausforderungen in Monster Hunter Rise solo stellen oder mit bis zu drei Personen im lokalen oder online Mehrspieler-Modus gemeinsam spielen. Dank der Vielseitigkeit der Nintendo Switch™ könnt ihr nun jederzeit, überall und mit wem ihr möchtet auf die Jagd gehen!

In Monster Hunter Rise™ debütieren Palamutes als neue Gefährten und die Seilkäfer-Mechanik sorgt für noch mehr Freiheit in den actiongeladenen Kämpfen. Die hundeartigen Palamutes stoßen zu den katzenartigen Serienlieblingen, den Palicos, hinzu und unterstützen euch während der Jagd. Neben ihren beachtlichen kämpferischen Fähigkeiten, dienen euch Palamutes außerdem als Reittiere. So können flink davonlaufende Monster eingeholt und die Jagdgründe schnell durchquert werden. Seilkäfer hingegen erlauben euch das Bewegen in sämtliche Himmelsrichtungen während der Jagd. Sie können mit jedem der 14 einzigartigen Waffentypen zu „Seidenbinder-Angriffen“ kombiniert werden. Mit der neuen Wyvern-Ritt-Technik könnt ihr große Monster vorübergehend steuern.

In den brandneuen „Randale“-Quests in Monster Hunter Rise müsst ihr mithilfe der Bewohner Kamuras das Dorf verteidigen, um den massiven Ansturm durch Monsterhorden abzuwehren. Besonders herausfordernd sind dabei die Apex-Monster, die während dieser Belagerung erscheinen können.

Die dynamische Schwierigkeitsanpassung in Monster Hunter Rise sorgt dafür, dass sich die Quest-Schwierigkeit automatisch anpasst, wenn Spieler*innen der Quest beitreten oder diese verlassen. Das neue Feature „Jägerverbindung“ erlaubt es einen eigenen Tag zu erstellen, der Ziele und Spielstil widerspiegelt. Dadurch können schneller Jäger*innen mit ähnlichen Interessen gefunden oder Freunde hinzugefügt werden. Nach dem Beenden einer Quest im Mehrspieler-Modus kann ein „Daumen hoch“ an Mitspieler*innen vergeben werden, so erhöht sich die Chance, wieder zueinanderzufinden.

Wie bei vorherigen Monster Hunter-Titeln wird auch Monster Hunter Rise nach der Veröffentlichung kostenfreie Updates erhalten. Das erste Titel-Update erscheint bereits Ende April und wird neue Monster sowie den Fanliebling Chameleos beinhalten. Der launenhafte Drachenälteste plagt euch mit Schabernack, bevor er sich unsichtbar macht. Im Launch-Trailer wurde außerdem bestätigt, dass das Apex-Monster Rathalos dem Spiel als Teil des ersten Updates hinzugefügt werden wird. Mehr Informationen zu den weiteren Titel-Updates werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

Monster Hunter Rise ist ab sofort als physische oder digitale Standardedition für Nintendo Switch erhältlich, zusätzlich wird eine spezielle digitale Deluxe Edition und eine Collector’s Edition angeboten. Die Deluxe Edition wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles einen Gutschein für ein digitales DLC-Pack enthalten, das für In-Game-Zusatzinhalte wie ein „Kamurai“-Rüstungs-Set, exklusive Gestiken, kosmetische Items und mehr eingelöst werden kann. Die limitierte Collector’s Edition (nur physisch) enthält, zusätzlich zu allen Inhalten der Deluxe Edition, ein Monster-Icon-Sticker-Pack, einen Kamura-Pin aus Emaille und eine amiibo Figur des ikonischen neuen Monsters Magnamalo.

Frohes Jagen!