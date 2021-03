Red Wings - Aces of the Sky: Für kurze Zeit kostenlos bei Steam

PC Switch XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei Steam könnt ihr noch bis Ende dieses Tages um 23:59 Uhr den Arcade-Actiontitel Red Wings - Aces of the Sky kostenlos eurer Spielebibliothek hinzufügen. Laut der offiziellen Produktseite erwartet euch "die actiongeladene Dynamik klassischer Flugspiele mit modernem Arcade-Gameplay", thematisch angesiedelt im ersten Weltkrieg. Die Kampagne umfasst 50 Missionen, in denen ihr zwischen 12 historischen Flugzeugen wählt. Die Fähigkeiten eures Piloten dürft ihr im Spielverlauf stetig weiter verbessern. Außerdem stehen verschiedene Koop- sowie PvP-Spielmodi zur Verfügung. Einen kurzen Eindruck zu dem Spiel erhaltet ihr in dem Release-Trailer, den wir euch am Ende dieser News eingebettet haben.

Entwickelt wurde Red Wings - Aces of the Sky von dem polnischen Studio All in! Games, über das ihr in dem User-Artikel All in! Games – Die Newcomer des Jahres? aus dem März 2020 mehr erfahrt.