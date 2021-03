War Hospital: Leitung für Feldlazarett im Ersten Weltkrieg gesucht

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am gestrigen Abend haben Publisher Movie Games und die Brave Lamb Studios während des Spring Showcase des Magazins GamesRadar ihren Survival-Strategie-Titel War Hospital enthüllt. Trotz des martialischen Hintergrunds, und wie der Titel schon vermuten lässt, möchten die Beteiligten mit dem Spiel "das Leben - und nicht den Tod" feiern.

Zum Inhalt: Ihr übernehmt, in Person eures Alter Egos Major Henry Wells, im Jahr 1917 die Leitung eines britischen Feldlazaretts an der Westfront. Eure Aufgabe ist es, unter den erschwerten Bedingungen des unaufhörlichen Artilleriefeuers und steter Ressourcenknappheit, die Hoffnungen eurer Patienten nicht zu enttäuschen. Eure kleine Community aus Lebensrettern und Überlebenden ist auf eure umsichtige und vorausschauende Planung angewiesen, um diese schwere Zeit zu überstehen. Dabei sollt ihr euch sowohl taktischen als auch moralischen Herausforderungen stellen müssen.

Den Reveal-Trailer haben wir euch am Ende dieser News eingebunden, erste Screenshots findet ihr in der Galerie zum Spiel. Die Arbeiten an War Hospital befindet sich derzeit noch in vollem Gange. Geplant ist, das Spiel Ende 2022 für PC, Playstation 5 und die Xbox Series zu veröffentlichen.