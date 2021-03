PM: Dorfromantik von Toukana Interactive gewinnt das Indie Camp 2021 (Ubisoft News)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf — 26. März 2021 – Während eines Twitch-Streams am gestrigen Abend wurde Dorfromantik zum Gewinnertitel des ersten Indie Camps von Ubisoft Entrepreneurs gekürt. Das Spiel vom Entwicklerteam Toukana Interactive aus Berlin wird damit in das viermonatige Acceleration Programm von Ubisoft aufgenommen und darf sich über eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen freuen, die dem Spiel zu weiterem Erfolg verhelfen sollen. Dorfromantik ist seit gestern zudem im Early Access verfügbar unter: https://store.steampowered.com/app/1455840/Dorfromantik/ Die Jury sagt zum Spiel: “Dorfromantik erweist sich als erfrischende Alternative im Genre der entspannten Aufbauspiele. Das Spiel überzeugt mit einer Kombination aus zum einen wunderschönen von Hand gezeichneten Biomen und zum anderen mit Spielmechaniken, bei denen jeder erneute Besuch zum Entdecken und Errichten neuer Dörfer motiviert. Dies macht Dorfromantik besonders einladend für alle, die nach einem Rückzugsort vom Alltag suchen.“ Video zu Dorfromantik: https://youtu.be/RKQAHy2f-2Y Zusammenfassung des Indie Camp Streams: https://www.twitch.tv/videos/962632517?t=00h57m47s Der Gewinn des Indie Camps umfasst u.a.

Das Indie Camp ist ein Acceleration Programm für kleinere bis mittelgroße Indie Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welches im Rahmen der globalen Ubisoft Entrepreneurs-Initiative organisiert und durchgeführt wird. Das Indie Camp bietet den Teilnehmer:innen die einmalige Chance auf Unterstützung für ihr Projekt durch Wissensaustausch und praktischen Erfahrungen mit dem größten Entwicklernetzwerk im deutschsprachigen Raum. Ubisoft unterstützt mit Ubisoft Entrepreneurs kreative Start-Ups innerhalb der Gaming- und Unterhaltungsindustrie aus aller Welt. Das Programm startete 2017 und unterstützte bereits hunderte Indie-Studios bei Themen wie Wissensaustausch, Finanzierung und Zugang zu Ressourcen. Mehr Informationen gibt es unter: https://www.ubisoft.com/en-us/company/start-ups/index.aspx

Über Ubisoft Entrepreneurs GSA Ubisoft Entrepreneurs GSA richtet sich gezielt an Videospiel Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um unser lokales Ökosystem zu unterstützen und zu stärken, angetrieben durch das starke Netzwerk der drei deutschen Ubisoft Studios in Düsseldorf, Mainz und Berlin. Unsere Initiativen bieten einen einzigartigen Zugang um Kontakte zu Expert:innen von Ubisoft und unserer Partnern zu knüpfen, sich mit diesen durch Mentorings auszutauschen, auf lokalen Messen wie der gamescom in Kollaboration mit dem Indie Arena Booth vertreten zu sein, Erhöhung der medialen Visibilität und mehr. Über Ubisoft Blue Byte Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Ubisoft Blue Byte einer der Pioniere der deutschen Spieleentwicklung. An drei Standorten in Düsseldorf, Mainz und Berlin arbeiten die Teams an erstklassigen Spieleerfahrungen. Ubisoft Düsseldorf und Mainz sind für die Entwicklung von Anno 1800, Die Siedler und dem VR Escape Room Prince of Persia: The Dagger of Time hauptverantwortlich. Als Co-Entwickler arbeiten die Teams an Titeln wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Berlin ist auf Co-Entwicklungen fokussiert und arbeitet aktuell u.a. an Far Cry 6. Alle drei Studios zusammen formen das Deutsche Ubisoft-Studio Netzwerk. Mehr Informationen gibt es unter bluebyte.ubisoft.com.