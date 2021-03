PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Preis: 39,99 Euro (15 Prozent Nachlass bis 11. April, wenn ihr Teil 1 oder 2 bereits habt)

In einem Satz: Ein wahnsinnig unterhaltsames Partyspiel für Sterneköche als stark aufgewertete Komplettsammlung.

von Team17 haben meine Freundin und ich unter Nutzung des Xbox Game Pass in jedem Level auf drei Sterne gebracht. Das hat riesigen Spaß gemacht und trotz aller "Küchenkonflikte" im Eifer des Gefechts ist sie immer noch an meiner Seite. Entsprechend gespannt waren wir auf die jetzt auch für Switch (und Xbox One, PS4, PC) erschienene Sammlung, die nicht nur beide Titel nebst aller DLC zusammenfasst, sondern auch einige Besonderheiten bereithält. Let's get cooking! Im Storymodus vonund dem zweiten Teil seid ihr mit bis zu drei Freunden gleichzeitig dem Zwiebelkönig zu Diensten und kocht euch durch die Levels der verschiedenen Welten. Ihr müsst die am oberen Bildschirmrand auftauchenden Bestellungen rechtzeitig bedienen, je schneller, desto mehr Punkte gibt es. Dazu müsst ihr zum Beispiel Fleisch hacken, braten, in ein Burgerbrötchen packen und servieren. Manche Kunden wollen aber zusätzlich noch Salat und/oder Käse. Ab dem zweiten Teil könnt ihr euch die Zutaten auch zuwerfen oder direkt in Topf und Pfanne schmeißen.Die Levels halten viele Besonderheiten bereit und sind, auch abseits der Mahlzeiten, sehr abwechslungsreich: Mal sind die Küchen auf zwei fahrende LKW verteilt, mal rotieren die Tische, mal seid ihr auf einer Eisfläche unterwegs. Ihr müsst euch immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Durch beispielsweise Feuerwerk oder verbranntes Essen kommt es zu Bränden, die ihr löschen müsst. Die Levels sind eigentlich immer gut schaffbar, für drei Sterne müsst ihr euch aber teilweise ganz schön ins Zeug legen. Die separat anwählbaren DLC-Welten mit jeweils mindestens fünf Levels, ziehen nochmal spürbar an der Schwierigkeitsgrad-Schraube. Insgesamt bietet All You Can Eat über 200 Levels.Die Overcooked-Spiele wurden grafisch überarbeitet und sind auf der Switch sehr hübsch anzusehen. Der erste Teil setzt jetzt auf die Engine des Nachfolgers, was auch das Onlinespiel ermöglicht. Aufgrund der Mehrspieler-Komponente haben wir nur am TV gespielt, wobei auf der Switch keine 60 Bilder pro Sekunde möglich sind. Geruckelt hat aber trotzdem nichts. Sieben neue Levels, drei neue Köche sowie (nicht auf Switch) neue Achievements erweitern das Paket. Klasse ist, dass ihr neben Couch-Coop auch local wireless und das Internet nutzen könnt. Sowohl mit Freunden als auch zufälligen Mitspielern. Und das auf Wunsch sogar cross-platform. Das hat mit wenigen Sekunden Wartezeit super geklappt und wir haben mitund ihrem Couch-Nachbarn gekocht was das Zeug hält. Kommuniziert haben wir ein wenig mit Emotes, es gibt aber sogar auf der Switch einen in-game voice-chat, wozu ihr laut Team17 nur ein Headset in den Audioaugang/Eingang der Switch stecken müsst. Ausprobiert haben wir das aber noch nicht.Im neuen Assist-Modus könnt ihr die Zeit, die ihr habt, um Rezepte zu bedienen und auch die Rundenzeit verlängern. Oder gleich ganze Levels überspringen. Das richtet sich denke ich eher an sehr junge Spieler. Die Zugänglichkeit wurde außerdem durch ein in der Größe anpassbares Interface oder eine Option für Farbenblinde erhöht. Bereits vorher gab es auf der Weltkarte den Übungs-und den Survival-Modus (ein Timer läuft ab, mit jedem abgelieferten Gericht gewinnt ihr aber Zeit). Auch der Versus-Mode (im 1v1 hat jeder zwei Köche) und der Arcade-Modus (frei wählbare Levels) sind weiter an Bord.Die Overcooked-Reihe zähle ich zu den besten (und auch forderndsten!) Partyspielen. Durch die zahlreichen Optionen könnt ihr die Schwierigkeit auf das gewünschte Niveau anpassen. Wenn ihr bislang noch nie den Stress eines Overcooked-Levels mit Freunden auf der Couch erlebt habt und ein geselliges Spiel für die Couch sucht, solltet ihr unbedingt zugreifen. Das gilt auch, wenn ihr bislang erst einen der beiden Teile habt oder euch die DLC fehlen. Eure Fortschritte werden allerdings nicht übernommen, da All You Can Eat als eigenständiges Spiel läuft. Lediglich wenn ihr bereits beide Teile nebst DLC auf eurer Wunschplattform habt, solltet ihr ins Grübeln kommen, ob sich die Neuanschaffung für euch lohnt, zum Beispiel wegen der Onlinefunktionalitäten oder 4K und 60 FPS auf den großen Konsolen. Wir werden uns jetzt erstmal mit Begeisterung und dem Stressfaktor eines echten Küchenchefs durch Overcooked kochen und uns dann die Bonuslevels vornehmen.