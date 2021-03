Shadow Tactics - Aiko’s Choice: Standalone-Erweiterung angekündigt

PC XOne PS4

Mit Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test, Note: 8.5) hat der Münchner Entwickler Mimimi Productions im Jahr 2016 einen kleinen Echtzeit-Taktik-Hit abgeliefert. Wie das Unternehmen nun im Rahmen des Spring Showcase von GamesRadar verkündet hat, wird Ende 2021 eine Standalone-Erweiterung erscheinen. Diese hört auf den Namen Shadow Tactics - Blades of the Shogun - Aiko's Choice und wird für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Die Kunoichi-Adeptin Aiko dürfte Kennern des Hauptspiels bereits bekannt sein. In der Erweiterung muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen und macht sich mit einer Truppe befreundeter Assassinen auf, endgültig abzuschließen. Einen ersten Teaser-Trailer findet ihr unterhalb dieser Zeilen.