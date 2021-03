Dorfromantik: Indie-Puzzle&Aufbau-Spiel im Early Access gestartet

PC

Seit heute ist Dorfromantik, das mit Puzzle-Elementen versehene Aufbau-Spiel für PC auf Steam in den Early Access gestartet. Der vom deutschen Entwicklerstudio Toukana Interactive stammende Indie-Titel lässt euch entspannt die in Hexagons aufgeteilte Landschaft bebauen, die in einem knuffigen Look visualisiert wird.

Dafür habt ihr einen Anfangsstapel aus Bebauungs-Karten (mit Häusern, Wäldern, Flüssen, Eisenbahnstrecken, et cetera) zur Verfügung, die ihr am besten so dreht und aneinander platziert, um möglichst viele Punkte zu erhalten und Quests zu erledigen, die euch wiederum neue Karten in den Stapel legen. In der aktuellen Early-Access-Fassung könnt ihr nach dem Absolvieren des Tutorials momentan drei verschiedene Biome in einem Highscore-Modus bebauen und insgesamt zehn besondere Bebauungs-Karten freischalten. Wie das Ganze in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen, dort erhaltet ihr auch (auf Englisch) eine kurze Einführung in die grundsätzliche Spielmechanik des Titels.

Dorfromantik ist derzeit für 7,64 Euro bis zum 1. April rabattiert erhältlich, danach steigt der Preis auf 8,99 Euro an. Mit der finalen Version des Titels ist im Laufe des Jahres zu rechnen.