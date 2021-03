Total War - Rome Remastered angekündigt // erster Trailer

PC Linux MacOS

Nach drei Warhammer-basierten Total War-Ablegern möchte Sega sich mit seiner Rundenstrategie-Serie offenbar wieder den historischen Settings zuwenden. So deutete der Publisher heute auf Twitter an, dass das nächste neue Spiel der Reihe wieder in einem geschichtlichen Kontext handeln soll. Außerdem kündigte Sega noch ein Remaster des Serienklassikers Rome an. Dieser wird nicht von Creative Assembly selbst entwickelt, sondern von Feral Interactive, die auch bereits die Mac- und Linuxversionen vergangener Ableger der Reihe programmierte. Erscheinen soll Total War - Rome Remastered bereits am 29. April.

In einem FAQ auf der Total War-Homepage heißt es, dass die Remastered-Version die DLCs Alexander und Barbarian Invasion gleich mit enthalten wird, ebenso wie das ursprüngliche Rome. Wer das Original von 2004 bereits bei Steam in seiner Sammlung hat, bekommt bis Ende Mai 50 % Rabatt auf das Remaster, steht dort weiter. Die neu aufbereitete Version enthält überarbeitete Graphiken, Support für Breitbild-Monitore und Mod-Unterstützung. Den Ankündigungstrailer könnt Ihr Euch unterhalb dieser News ansehen.