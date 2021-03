PM: Balan Wonderworld: Fünf Tipps zur besseren Orientierung in Wonderworld (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Willkommen bei der seltsamsten, schrägsten und fantastischsten Theater-Show der Stadt: Balan Wonderworld! Ab morgen hebt sich der Vorhang, wenn eine kleine Show sich aufmacht, weltweit Spieler jeden Alters zu begeistern.

In Balan Wonderworld schlüpft ihr in die Rolle von Leo oder Emma, zwei Kinder, die mit einem inneren Ungleichgewicht zwischen positiven und negativen Gefühlen zu kämpfen haben. Der mysteriöse Maestro Balan hat euch in das Zauberreich Wonderworld gerufen. Dort sollt ihr das Gleichgewicht in den Herzen von zwölf verlorenen Seelen wiederherstellen und auf diesem Weg hoffentlich auch die Balance im Herzen von Leo oder Emma!

Sobald ihr durch den Bühneneingang geht und in Wonderworld auf der Tim-Insel ankommt, findet ihr schnell heraus, dass es jede Menge Geheimnisse zu lüften gibt. Deshalb möchte ich euch heute ein paar meiner besten Tipps mit auf den Weg geben und euch ein paar der Geheimnisse verraten, die das Spiel für euch bereithält.

Und jetzt … Bühne frei!

Die Tim-Insel ist zwar der wahre Mittelpunkt des Spiels, aber die Umkleide ist euer Zuhause fernab der Heimat. Ihr könnt die Umkleide von jedem Kontrollpunkt aus betreten und dort alle Ersatzkostüme aufbewahren.

Die Umkleide eignet sich hervorragend dazu, euch Ersatzkostüme als Reserve für eure Gesundheit zu schnappen oder eure Kleider zu tauschen, um ein bestimmtes Rätsel zu lösen. Vergesst nicht, dass ihr beim ersten Besuch eines Levels eventuell nicht auf alle Bereiche des Levels zugreifen könnt. Die Umkleide ist der entscheidende Ort, um alles zu erforschen, was es zu erforschen gibt! Ihr müsst nur weitere Kostüme aus späteren Leveln sammeln.

Diese flauschigen und bunten Gesellen sind die Verkörperungen von positiven Gefühlen. Sie sind auch eure stetigen Begleiter bei eurem Abenteuer, das Gleichgewicht in den Herzen von zwölf verlorenen Seelen wiederherzustellen.

Ihr müsst wissen, dass die Farbe eures Tims eine Rolle spielt. Denn je nach ihrer Farbe verfügen die Tims über unterschiedliche Fähigkeiten. Beispielsweise können blaue Tims zuweilen Gegenstände zerstören, welche von Negativität umhüllt sind. Meistens sehen sie dann recht stachelig aus. Rosa Tims hingegen können manchmal Gegenstände von einem anderen Ort zu euch bringen. Ihr solltet auch wissen, dass ihr einen Tim mit in ein Level nehmen könnt, indem ihr ihn im Arm haltet, wenn ihr den Eingang zu diesem Level benutzt. Achtet bei eurem Abenteuer stets auf die Eier, denn ihr wisst nie, welche Farbe die Tims haben werden, die ihr ausbrütet!

Versucht, die Tropfen auf allen Blumenbeeten zu verteilen!

Aber es genügt nicht, nur nach Eiern zu suchen – ihr müsst euch auch um eure Tims kümmern! Füttert sie mit den tränenförmigen Tropfen, die ihr in den einzelnen Levels findet. Dadurch wachsen eure Tims, erhalten neue Eigenschaften und können sogar ihre Farbe ändern.

Ihr könnt eure Tims füttern, indem ihr Tropfen auf den bunten Blumenbeeten auf der Tim-Insel verteilt. Verteilt doch einfach auf jedem farbigen Beet ein paar Tropfen und schaut, was passiert.

Euer Abenteuer in Wonderworld endet nicht, wenn ihr das Ende des Spiels erreicht habt! Wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt und auf die Tim-Insel zurückgekehrt seid, seht ihr, dass ihr für jedes Kapitel einen „Akt 3“ freigeschaltet habt! Dieser bietet euch 12 neue Levels, die es zu bewältigen gilt. Jedes Level des 3. Aktes enthält viele knifflige Rätsel – könnt ihr alle lösen?

In den Leveln von Akt 3 findet ihr zusätzliche Kostüme. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran haben werdet, alles zu erkunden, was diese Levels zu bieten haben!

Eines unserer Ziele bei der Entwicklung von Balan Wonderworld war es, ein ansprechendes Abenteuer für Spieler aller Altersgruppen und Spielstärken zu schaffen. Deshalb haben wir ein System entwickelt, bei dem das Spiel den Schwierigkeitsgrad der Levels automatisch über die Anzahl und die Art der auftauchenden Negati justiert, um das Spielerlebnis anspruchsvoller oder etwas einfacher für euch zu gestalten.

Für jedes abgeschlossene Level erhaltet ihr einen Stempel in eurer Ergebnisliste. Die Farbe des Stempels gibt an, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr dieses Level abgeschlossen habt. Rot steht hierbei für den höchsten Schwierigkeitsgrad. Euer Rang wird durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, z. B. wie oft ihr das Level bereits gespielt habt und wie viele Negati ihr besiegt habt.

Wenn ihr einen Level noch einmal spielt, den ihr zuvor mit einem hohen Rang gemeistert habt, werdet ihr feststellen, dass mehr Negati als zuvor auftauchen … Und möglicherweise sehen sie ein wenig anders aus! Euch könnten auch einige seltsame transparente Negati begegnen! Aber ich überlasse es euch, alle Geheimnisse um diese Negati zu lüften.

Wenn ihr Negati besiegt, steigt euer Rang und ihr bekommt die Chance, „ungewöhnliche“ Negati zu sehen.

Wie ihr euch sicher schon denken könnt, war das Theater eine große Inspiration für Balan Wonderworld. Neben den spektakulären Songs ist es vor allem die Universalität des Musiktheaters, die wir lieben. Musicals werden von Menschen auf der ganzen Welt geliebt, selbst dann, wenn die Liedtexte in einer anderen Sprache sind.

Wir haben versucht, diese Universalität in Balan Wonderworld umzusetzen, indem wir Geschichten ohne Worte erzählen. Genau aus diesem Grund sprechen die Charaktere eine erfundene Sprache. Wir fanden es viel wichtiger, diese Geschichten von Hoffnung, Freundschaft und dem Wiedererlangen des Gleichgewichts mit eindrucksvollen Bildern, Musik und Kostümen zu erzählen, anstatt in einer bestimmten Sprache.

Eines der schönsten und gleichzeitig einfachsten Freuden des Lebens ist der Spaß am Entdecken. Es gibt viele Geheimnisse in Wonderworld, deshalb hoffe ich, dass diese Tipps euch auf eurer Reise helfen werden. Gleichzeitig wünsche ich euch aber auch viel Spaß beim Ausprobieren von allem, was euch auf eurem Weg begegnet. Von den Kostümen über die Tims bis hin zu den Welten selber wünsche ich euch aufrichtig viel Spaß bei der Entdeckungsreise, welche euch in Balan Wonderworld erwartet!

Balan Wonderworld ist ab morgen für PlayStation 5 und PlayStation 4 im PlayStation Store erhältlich.

