Xbox: Neue Controller Electric Volt und Daystrike Camo Special Edition

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Xbox erweitert die Farbpalette der Xbox Wireless Controller erneut, diesmal um zwei Modelle.

Das Design des neuen Xbox Wireless Controller – Electric Volt wurde von Profisportler-Trikots inspiriert. Das Farbschema des Electric Volt-Designs orientiert sich an den bereits erschienenen Farbvarianten Shock Blue und Pulse Red und soll mit seinem kräftigen Gelbton neue farbliche Akzente setzen. Während die Oberseite leuchtend gelb ist, wird die Rückseite weiß gehalten. Die Trigger, Bumper und das hybride D-Pad sind mattschwarz. Ein strukturiertes Punktmuster auf den Triggern und Bumpern soll den Grip verbessern. Der Xbox Wireless Controller – Electric Volt ist ab dem 27. April im Microsoft Store und bei allen teilnehmenden Händlern ab 59,00 Euro erhältlich.

Der Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Special Edition ist das dritte Design der Camo-Serie und das erste Camo-Design der neuen Controller-Generation. Der Daystrike hat ein rot-schwarzes Camouflage-Muster. Die strukturierten Gummierungen an den Bumpern, Triggern und am hinteren Gehäuse sollen für besseren Halt sorgen. Der Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Special Edition ist ab dem 4. Mai im Microsoft Store und bei allen teilnehmenden Händlern zu einem Preis ab 64,99 Euro verfügbar.

Beide Controller erhalten erstmals auch PCR-Harze (Post-Consumer-Recycling). Sie bestehen also zum Teil aus recycelten Materialien wie Autoscheinwerferabdeckungen, Plastikwasserkanistern und CDs. Den Controllern liegt jeweils eine zweiwöchige Probemitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate bei. Im Xbox Gear Shop gibt es außerdem ab dem 21. April von den neuen Controllern inspirierte Kleidungsstücke in Unisex-Größen. Die Kollektionen sind nur in limitierten Stückzahlen verfügbar.