PM: Bestelle jetzt die neuen Xbox Wireless Controller Electric Volt und Daystrike Camo Special Edition! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Farbpalette der Xbox Wireless Controller wächst erneut! Xbox entwickelt kontinuierlich neue kreative Designs, damit Du den Controller findest, der Deinem individuellen Geschmack entspricht. Deshalb gestalten wir unsere Designs so abwechslungsreich – von aufregenden, optisch ansprechenden Designs bis hin zu neuen Features, die das Handling verbessern, oder sogar beides. Heute freuen wir uns gleich zwei neue Xbox Wireless Controller vorstellen zu können, mit denen Du schon bald Deine Sammlung erweiterst.

Gaming ist prickelnd, energetisch und einfach elektrisierend. Genau dieses Gefühl strahlt der neue Xbox Wireless Controller – Electric Volt aus, dessen Design von Profisportler-Trikots inspiriert wurde. Das Farbschema des Electric Volt-Designs orientiert sich an den bereits erschienen Farbvarianten Shock Blue und Pulse Red und setzt mit seinem kräftigen Gelbton neue farbliche Akzente. Mit seiner leuchtend gelben Oberseite und der elegant weißen Rückseite bildet der Electric Volt-Controller das perfekte Pendant zu seinen Vorgängern in kühlem Blau und feurigem Rot. Mattschwarze Trigger, Bumper und ein hybrides D-Pad verringern ungewolltes Abrutschen und sorgen für verbesserte Kontrolle. Dank einem strukturierten Punktmuster auf Triggern und Bumpern hast Du Deinen Controller immer fest im Griff. Der Xbox Wireless Controller – Electric Volt ist ab dem 27. April im Microsoft Store und bei allen teilnehmenden Händlern ab 59,99 Euro (59,95 Schweizer Franken) verfügbar. Weitere Produktdetails findest Du auf der Xbox Homepage.

Der Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Special Edition ist das dritte Design der Camo-Serie, erstmals auch für den Xbox Wireless Controller der neuesten Generation. Die Camo-Reihe besticht mit einem modernen Streetstyle – inspiriert vom mittlerweile zeitlos kultigen Military-Muster. Dabei ergänzt das feurig rote Camouflage der Daystrike Camo Special Edition die farblich reduzierteren Vorgänger Nights Ops Camo Special Edition und Arctic Camo Special Edition. Die Daystrike Camo Special Edition nutzt dabei alle Features des neuen Xbox Wireless Controllers. Dazu gehören der neue Share-Button, das hybride D-Pad und die texturierten Trigger. Die strukturierten Gummierungen an den Bumpern, Triggern und am hinteren Gehäuse sorgen dafür, dass Du auch in hitzigen Gefechten nie den Halt verlierst. Der Xbox Wireless Controller – Daystrike Camo Special Edition ist ab dem 4. Mai im Microsoft Store und bei allen teilnehmenden Händlern zu einem Preis ab 59,99 Euro (59,95 Schweizer Franken) verfügbar.

Wir feiern die neuen Controller-Designs auch im Xbox Gear Shop! Inspiriert von den Vibes der Electric Volt und Daystrike Camo Special Edition erscheint eine Reihe limitierter Accessoires und Streetwear in der Xbox Icon-Collection. Die Electric Volt- und Daystrike Camo-Kollektionen sind in Unisex-Größen ab dem 21. April im Xbox Gear Shop verfügbar und werden von dort in die ganze Welt verschickt. Greif am besten schnell zu, die Kollektionen sind nur in limitierten Stückzahlen verfügbar! Für weitere Details und Versandinformationen wirf am besten einen Blick in den Shop.

Außerdem bemühen wir uns kontinuierlich um mehr Nachhaltigkeit im gesamten Lebenszyklus unserer Xbox-Produkte – das gilt auch für den Xbox Wireless Controller. Daher werden bei der Herstellung der Electric Volt und Daystrike Camo Special Editions erstmals auch PCR-Harze (Post-Consumer-Recycling) verwendet. Das heißt beide Controller werden einen Anteil an Harzen enthalten, die aus recycelten Materialien wie Autoscheinwerferabdeckungen, Plastikwasserkanistern und CDs hergestellt wurden. Mit diesen neuen Materialien gehen wir keine Kompromisse ein, denn unsere Tests haben gezeigt, dass sie die gleiche Haltbarkeit und hohe Leistung gewährleisten, die Du von einem Xbox Wireless Controller gewohnt bist. Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserem Engagement für Abfallreduzierung und Recycling gemeinsam mit Dir zu gehen und gleichzeitig innovative neue Controller-Designs zu bieten.

Koppel Deinen neuen Xbox Wireless Controller einfach mit Xbox Series X|S oder Xbox One über das integrierte Xbox Wireless-Funksignal oder nutze Bluetooth Low Energy, um Dich kabellos mit Deinem Windows 10 PC oder anderen Android-Geräten zu verbinden – perfekt für Remote Play von Deiner Konsole und Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate! Der dynamische Latenz-Input sorgt für eine verzögerungsfreie Kommunikation zwischen Controller und Konsole und ermöglicht reaktionsschnelle Befehle. Außerdem belegst Du die Buttons Deines neuen Controllers – einschließlich des neuen Share-Buttons – mithilfe der Xbox Zubehör-App ganz nach Deinen Wünschen und verschaffst Dir so einen Vorteil gegenüber Deinen Gegner*innen. Beide Controller verfügen über den neuen Share-Button, eine 3,5-mm Stereo Headset-Buchse und einen USB-C-Anschluss zum Spielen und Aufladen mit dem separat erhältlichem Xbox-Akku.

Du willst direkt ins nächste Game starten? Dann haben wir gute Nachrichten! Beim Kauf eines neuen Controllers erhältst Du eine zweiwöchige Probemitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate gratis dazu!

Für weitere Informationen zu neuen Controller-Designs und allen aktuellen News aus dem Xbox-Kosmos schau regelmäßig hier auf Xbox Wire DACH vorbei.