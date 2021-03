PM: IMMORTAL FENYX RISING™ – DER MYTHOS VOM REICH DES OSTENS AN SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. März 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass die zweite Erweiterung von Immortals Fenyx Rising - Der Mythos vom Reich des Ostens, die einen neuen Erzählstrang liefert, ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Zusätzlich können alle, die noch keine Gelegenheit hatten, sich das Spiel anzuschauen, dank einer kostenlosen Demo die Spielmechaniken wie Klettern, Gleiten und Nahkampf in der Luft selbst kennenlernen und einen Vorgeschmack erhalten. Die Demo ist für Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia und Windows PC verfügbar.

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

In Immortals Fenyx Rising - Der Mythos vom Reich des Ostens begibt sich ein neuer Held namens Ku auf eine Reise, die von einem beliebten chinesischen Mythos inspiriert ist: Nüwa. Kus Mission ist es, der Göttin Nüwa zu helfen, den zerbrochenen Himmel wiederherzustellen und die Menschheit zu retten. Im Spiel begegnet man legendären chinesischen Gottheiten, bekämpft monströse neue Gegner mit einem einzigartigen Kampfstil, der auf chinesischen Kampfkünsten basiert, und testet logisches Denken mit neuen Rätseln. Unter der Leitung des Ubisoft Studios in Chengdu bietet diese aufregende neue offene Welt den Spielenden eine bereichernde Erfahrung, die sich zwischen Himmel und Erde abspielt. Die Welt bleibt ihren kulturellen Ursprüngen treu und zeigt einen chinesischen Architekturstil mit hohen, gezackten Gipfeln, die in traditionellen chinesischen Schriftrollen und Kunstwerken zu finden sind.

In diesem Post-Launch-Abenteuer werden der Verstand, die Beweglichkeit und die Logik der Spieler:innen durch die Rätsel in den Ruinen des Himmels auf die Probe gestellt. Um neue Gameplay-Elemente wie Morph-Würfel, Wolken, Bambus, Windregler und Luftringe im Angriff zu nutzen, können im Spiel neue Fähigkeiten freigeschaltet werden wie Nüwas Gewandtheit, die Klingen von Huang Di oder die Axt von Yan Di.

Darüber hinaus bietet Immortals Fenyx Rising eine brandneue, bis zum 7. April 2021 zeitlich begrenzte Twitch Extension „Monsterjadg“. Alle, die den Twitch-Streams folgen, können Monster sammeln und Herausforderungen abschließen, indem sie beispielsweise Monster anklicken, die zufällig alle zwei Minuten erscheinen. Während der Fortschritt der Lieblingsstreamer verfolgt wird, können die Zuschauenden so In-Game-Belohnungen für ihr eigenes Spiel erhalten.

Der Trailer kann hier runtergeladen werden.

Die AT-Version kann hier auf YouTube aufgerufen werden und liegt hier als Direktdownload bereit.

Immortals Fenyx Rising - Der Mythos vom Reich des Ostens ist im Season Pass enthalten. Dieser umfasst alle drei Post-Launch-Erweiterungen, die nicht nur neue Charaktere und Herausforderungen, sondern auch neue Realms und neue Spielweisen bieten. Immortals Fenyx Rising - Der Mythos vom Reich des Ostens kann auch separat erworben werden.

Die kostenlose Demo von Immortals Fenyx Rising schickt Fenyx auf die Reise, um das mysteriöse Geheimnis des Kyklopen zu lüften. Die Demo spielt auf einem Archipel, das exklusiv für die Demo erstellt und von Aphrodites Region im Hauptspiel inspiriert wurde. Diese neue Region bietet eine Mischung aus Kampf, Erkundung und Rätseln und somit einen ersten Vorgeschmack auf das Hauptspiel.

Entwickelt von Ubisoft Quebec*, den Machern von Assassin’s Creed Odyssey, ist Immortals Fenyx Rising eine spannende neue Marke, die mythologische Abenteuer zu neuen Höhen verhilft. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Fenyx, einem mit Flügeln ausgestatteten Halbgott auf der Mission, die griechischen Götter und ihre Heimat vor einem dunklen Fluch zu retten. Fenyx erlernt die legendären Kräfte der Götter, muss heroische Prüfungen überwinden und sich mächtigen mythologischen Bestien stellen, um sich letztendlich Typhon, dem tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, entgegenzustellen.

Immortals Fenyx Rising ist erhältlich auf Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia und Windows PC.

Immortals Fenyx Rising ist ebenfalls auf Uplay+**, dem Abonnement-Service von Ubisoft, verfügbar. Ubisoft+ gewährt Zugang zu Premium Editionen, neueren Erscheinungen, Klassikern und zusätzlichen Inhalten.

*Associate studios are Ubisoft Montreal, Ubisoft Singapore, Ubisoft Bucharest Ubisoft Chengdu, Ubisoft Montpellier, Ubisoft Kiev, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Pune, with additional help from external partners Sperasoft and Technicolor.

**14,99 € pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden.