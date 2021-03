PC

Die Weltkarte erkundet ihr Schritt für Schritt am Tage oder bei Nacht.

Tägliche Survival-Mühle

Auf den Kettensägen-Schlächter treffe ich das erste Mal, aber eine Herausforderung stellt auch dieser Kampf nicht dar.

Im Kampfgetümmel

In Dead Age 2 gibt es viel zu plündern und zu finden, echte Survival-Stimmung kommt deshalb nicht auf.

Survival-Management

Technisch schwach

Charlotte bewirtschaftet über Nacht den Garten und füllt meinen Wasser- und Nahrungsvorrat auf.

Fazit

Taktik-RPG für PC

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 17,99 Euro bei GOG.com (GamersGlobal-Partnerlink) und Steam, derzeit rabattiert für 8,99 Euro bei GOG.com und 10,79 Euro bei Steam

In einem Satz: Ambitionierter, aber unausgereifter Rundentaktiktitel mit Zombies.

Ein gefährlicher Virus hat die Menschheit befallen und Millionen Opfer gefordert. Statt Ordnung und Sicherheit herrschen Chaos und Gefahr – die Zombies haben auf den Straßen der Vereinigten Staaten von Amerika das Sagen. Ich habe mich für euch rund zehn Stunden durch die unwirtliche Welt vongeschlagen.Der Tag in Dead Age 2 gliedert sich grob in drei Phasen. Ihr beginnt in eurem Hauptquartier, einem großen Gebäude mit mehreren Räumen. Die Zimer baut ihr im weiteren Spielverlauf aus und erhaltet Zugriff auf nützliche Crafting-Optionen, zum Beispiel liefert euch ein Garten Wasser und Nahrung, die Schmiede Munition und das Labor Medi-Kits. Bevor ihr an die Vergrößerung eurer Basis denken könnt, müsst ihr zuerst jedoch die benötigten Materialien beschaffen.Dies geschieht vornehmlich in der zweiten Phase, in der ihr mit eurem dreiköpfigen Team die Umgebung erkundet. Neben normalen Wegpunkten befinden sich auf der Karte auch Orte mit einem Ressourcen-Symbol. Hier erhaltet ihr unter Garantie bestimmte Materialien, beispielsweise Wasser oder Munition, werdet aber auch mit Sicherheit in ein bis zwei Kämpfe verwickelt. Für die Erkundungs-Phase stehen euch jeden Tag acht Stunden zur Verfügung, jede Bewegung auf der Karte nimmt 30 Minuten von der Uhr. Sobald die Zeit verbraucht ist, werdet ihr zurück zu eurer Basis teleportiert und die dritte, nächtliche, Phase beginnt: Ihr besetzt Räume mit Teammitgliedern, damit sie Items oder Ressourcen herstellen, ordnet den Ausbau einer Parzelle an oder brecht zu einer Nachtwanderung auf. Die Ausflüge in der Dunkelheit sind allerdings wesentlich gefährlicher, für die Erfüllung einiger Quests aber unabdingbar.Die taktischen Kämpfe in Dead Age 2 laufen in Runden ab. Reihum traktiert ihr eure Widersacher mit Nah- und Fernkampfangriffen oder einer speziellen Fähigkeit. Ein Limit setzen euch hierbei die zwei Aktionspunkte. Anschließend beharken euch eure Gegner mit ihren Angriffen. Geht ihr siegreich aus dem Kampf hervor, sammelt ihr die Hinterlassenschaften ein. In den Gebieten gibt es zudem regelmäßig Ereignisse, die euch vor Mini-Entscheidungen stellen: Befreit ihr Überlebende, helft Verletzten oder baut ein Metallvorkommen ab, geht dafür aber das Risiko eines Hinterhalts ein?Da in Dead Age 2 der Permadeath regiert, gilt es stets abzuwägen, ob eure derzeitige Konstitution einen weiteren Kampf erlaubt. Denn die Nutzung von Heilitems kostet einen Aktionspunkt, nur auf der Landkarte füllt ihr eure Lebenspunkte mit Heilitems ohne Beschränkung auf. Verliert ihr alle Mitglieder eurer Truppe, greift eine Roguelite-Mechanik: Ihr startet ein neues Spiel und verteilt vorab Medaillen, die den nächsten Durchlauf erleichtern. Den Tod einzelner Charaktere kompensiert das Spiel, indem es euch zufällig auf neue Überlebende stoßen lässt.Euer Trupp verbraucht täglich Wasser und Nahrung. Befriedigt ihr diese Bedürfnisse nicht, sterben eure Überlebenden nach drei Tagen. Aber auch der Ausbau eures Domizils verschlingt Material. Zudem könnt ihr Heilgegenstände, Munition und vieles mehr selbst herstellen. Es ist deshalb wichtig, neben dem Erfüllen von Quests – die ihr in eurem Lager und den Außenposten von drei Fraktionen erhaltet – die Ressourcen-Beschaffung nicht zu vernachlässigen. Ihr könnt zwar vieles davon bei den Fraktions-Händlern kaufen. Die dafür benötigten Dollar verdienen sich aber nur sehr mühselig.Nach Levelaufstiegen nutzt ihr die erworbenen Statuspunkte, um die Talente eurer Kämpfer zu stärken, damit sie mit den bevorzugten Waffengattungen mehr Schaden austeilen oder ihre Rolle als Tank oder Schadens-Austeiler effizienter ausfüllen. Zudem bildet ihr sie in Berufen aus, dank derer sie beim Crafting bessere Gegenstände herstellen.Optisch präsentiert sich Dead Age 2 in einer Mischung aus gezeichnetem Comic-Look, zum Beispiel in den Menüs und Gesprächssituation, sowie einer semi-realistischen Darstellung in den Kampfszenarios und im Lager-Modus. Während ich die Cartoon-Segmente noch als größtenteils gelungen bewerte, gilt das für den Rest des Spiels nicht. Zwar erzeugt der Titel ein stimmiges Zombie-Ambiente, allerdings sind viele der Modelle und Texturen derart unansehnlich, dass mir beim Blick auf den Monitor der Spielspaß vergeht. Ähnlich schwach sind die sich wiederholenden und ungelenk wirkenden Animationen der Charaktere und Gegner. Zudem bedient sich das Spiel häufig einem unangenehmen "Grisel"-Effekt, der Modelle und Texturen umwabert, so dass sie undeutlich werden.Ich würde gerne ein positives Fazit ziehen, denn Potenzial hätte Dead Age 2 durchaus. Aber empfehlen kann ich das Zombiespiel aufgrund einiger Aspekte nicht. Neben den Aussetzern im grafischen Bereich überzeugt es mich auch spielerisch nicht. Rein inhaltlich verspricht der Titel zwar abwechslungsreiches Gameplay. Jedoch werden die Kämpfe und der Managementteil schnell zur langweiligen Routine, ein echtes Gefühl der Bedrohung und des Mangels stellt sich bei mir nicht ein.Für einen Roguelite-Titel fühlen sich die Entscheidungen zudem belanglos an und die Auswirkungen auf die Spielwelt werden für mich nicht spürbar. Für einen Genrevertreter ist der Titel meines Erachtens auch viel zu seicht, ich habe diese Mechanik während meiner Spielzeit auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht kennengelernt. Wobei: Die Motivation, Dead Age 2 ein zweites Mal von vorne zu beginnen, verspüre ich nicht.