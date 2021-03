Die Siedler 4 Enhanced Edition: Mod bringt viele Bugfixes und Features

PC

Ganze 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Blue Byte den Wusel-Klassiker Die Siedler 4 veröffentlicht hat. Ein Team aus treuen Fans hat mit der Enhanced Edition nun eine Mod herausgebracht, die sowohl mit der Gold Edition als auch der History Edition kompatibel ist und an viele Stellschrauben dreht. So wurde viele Bugs ausgemerzt, eine vollständige Auflistung findet ihr hier. Doch bei bloßen Fehlerbehebungen wollte es das Team nicht belassen und hat auch ein paar eigene Features implementiert.

Über den Enhanced Edition Launcher könnt ihr direkt auswählen, welche Version des Spiels ihr starten wollt. Außerdem gibt es einen verbesserten Karteneditor. Für das Spiel selbst stehen diverse Texturenpacks zur Verfügung, außerdem dürft ihr auf Wunsch der Musik von Die Siedler 3 lauschen, sofern ihr das Spiel ebenfalls besitzt. Durch die implementierte Zoom Mod bekommt ihr mehr Möglichkeiten, um das Geschehen zu betrachten. Die Hotkeys Mod hingegen erlaubt es euch, eigene Tastenbelegungen zu wählen. Alle Änderungen findet ihr ebenfalls auf der offiziellen Homepage von Die Siedler 4 Enhanced Edition.

Außerdem trägt das Team von Zockerlounge die Weltmeisterschaft in Die Siedler 4 aus. Bei dieser können insgesamt 128 Spieler um Ruhm und Ehre kämpfen. Aufgeteilt werden sie in 16 Gruppen, aus denen sich die besten 32 Teilnehmer für die Playoff-Runde qualifizieren. Natürlich wird bei der Meisterschaft auch die Enhanced Edition von Die Siedler 4 gespielt. In dieser ist auch direkt die Map zu dem Turnier enthalten, so könnt ihr diese auch angehen, wenn ihr gar nicht an der Meisterschaft teilnehmen wollt. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen echten Pokal. Die ersten Spielrunden sollen am 1. April 2021 starten. Alle weiteren Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage der Meisterschaft.