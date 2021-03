Asterix & Obelix - Slap them All! im ersten Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.

Beim Teutates! Im 2D Prügelspiel Asterix & Obelix - Slap them All! dürft ihr bald alleine oder zu zweit in die Rolle der berühmten Gallier schlüpfen, um Römer und Piraten aus den Sandalen zu klopfen oder auf Wildschweinjagd zu gehen. Der Grafikstil orientiert sich dabei mit von Hand gezeichneten Hintergründen und animierten Charakteren sehr nahe an der Comicvorlage und den Animationsfilmen der 80er Jahre.

Asterix & Obelix - Slap them All! erscheint im Herbst 2021 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel wird auch auf Playstation 5 und Xbox Series X/S im abwärtskompatiblen Modus spielbar sein.